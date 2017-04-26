Google Haritalar Sayesinde Park Yerinizi Kaybetmeyeceksini

Uygulamaya gelen son güncelleme ile park yerinizi kolayca bulabilecek ve ücretli otoparklar için zamanlayıcı ayarlayabileceksiniz.

Varış noktanızda aracınızı park etmek oldukça zor olabilir, birkaç metrekarelik alan uğruna aracınızı Fizan’a park edip yayan dönebilirsiniz. Ancak Google Haritalar’ın en yeni navigasyon özelliği, aracınızı park ettiğiniz o gizemli yerleri bulmanıza yardımcı oluyor.

Geçen ay gelen güncelleme ile uygulama izlere uygun park alanlarını göstermeye başlamıştı. Android ve iOS için gelen son güncelleme sayesinde aracınızı park ettiğiniz yer cihazınız tarafından hatırlanıyor.

Android'de kullanıcılar, aracı park ettikten sonra harita üzrindeki mavi noktaya hafifçe dokunarak ve ardından “Buraya Park Edildi” seçeneğine tıklayarak park yerlerini kaydedecekler. Park alanınızın bir fotoğrafını da pinlemeniz olası hırsızlıklara karşı güvenli bir ispat seçeneği sunacak. Ayrıca park yerinizi yakınlarınızla paylaşmanız ve notlar eklemeniz için ufak bir güncelleme de yolda.

IOS kullanıcıları ise biraz daha şanslı, çünkü hatırlamaları için ilk hamle olan pin ekleme özelliğini kullanmak zorunda değiller. Telefonları araca Bluetooth ya da USB aracılığıyla bağlı ise sistem bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Google Haritalar bağlatısı kesilirse bilgiler Apple Haritalar'a aktarılıyor.

Her iki durumda da park yeri ücretini hatırlayabilmek için sayaç belirleyebiliyorsunuz ve girdiğiniz değere göre ne kadar ücret vereceğinize dair periyodik bildirimler alıyorsunuz.

Google Haritalar’ın hem Android hem iOS sürümlerini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Eğer uygulamaya sahipseniz marketlerinizdeki güncelleme durumuna göz atmanızı tavsiye ediyoruz.