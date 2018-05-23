Özellikle ülkemize özgü Doodle'ları ile Türkiye'de büyük bir sempatiyle karşılanan Google tarafından yapılan fahiş hata, kısa sürede düzeltildi.

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayının ilk haftasında sosyal medyada büyük tepki uyandıran bir durum keşfedilmişti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Atatürk Ormanı ve bölgedeki askeri tesisin de bulunduğu yolun isminin 'Kolokotronis Rd' olması büyük tepki çekmişti.

Bu ismin öyle alalade bir isim olmadığını söylememiz gerek. Theodoros Kolokotronis, onbinlerce Türk'ün katili ve oldukça zalim bir lider olarak bilinir. Kendisinin hamile kadınlara dahi işkence edecek kadar cani bir yapısı olduğu söylenir.

Hal böyleyken Türkiye'ye ait Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın da bulunduğu bölgede bu tür bir hata yapılması, akıllara hiç de güzel ihtimaller getirmiyordu. Bu bağlamda sosyal medyada uzun süredir tepki gösteren kullanıcıların çabaları sonucu hata giderilerek Atatürk Orman Yolu olarak düzeltildi.