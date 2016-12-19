Google Haritalar Artık Tekerlekli Sandalye Desteği Sunuyor!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye için toplu taşıma desteğini aktif eden Google Haritalar, bu sefer de tekerlekli sandalye kullanan engelliler için destek veriyor.

Günümüzde teknolojik araç ve gereçlerin belki de en önemli özelliği erişilebilirlik olarak dikkat çekmekte. Çeşitli sebeplerle engel teşkil eden sorunlar ile başa çıkmaya çalışan insanlar için duyma, görme ya da hareket kabiliyeti kısıtlanması gibi özel durumlar için sadece teknoloji firmaları değil, tüm dünya olarak destek verilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Türkiye'de toplu taşıma desteğini getiren Google Haritalar, artık tekerlekli sandalye opsiyonu da ekledi.

Google Haritalar üzerinden kontrol edilen ve detayları verilen mekanlar için tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun olup olmadığına dair ibare de ekleyen Google Maps, umarız engelli insanlar için daha fazla özellik getirerek navigasyon ve birçok konuda büyük işler yaparken engelli insanların da hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam eder.