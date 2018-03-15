Yurt dışındaki belirli şehirlerde başlatılan özellik, istenen sonuçlara ulaşırsa tüm dünyanın kullanımına sunulabilir.

Teknoloji sektörünün lider firmalarından Google, Haritalar uygulamasını geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Bugün yaptığı açıklamada Haritalar’a tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan kişilere özel yol tarifleri ekleneceğini duyurdu.

Google’ın hareket kısıtlamalarına sahip kişileri düşünerek yaptığı uygulama umarız şehir planlamacılarına da örnek olur ve sorunsuzca seyahat etme ihtiyacı olan kişiler için engelsiz bir şehir tasarlarlar. Belki bu sayede tekerlekli sandalye kullanan kişiler özel rota kullanmak zorunda da kalmazlar.

Şimdilik yalnızca Londra, New York, Tokyo, Mexico City, Boston ve Sydney'de kullanıma sunulan özellik ilerleyen dönemde deneme sürümünün tamamlanmasının ardından tüm dünyada hizmete sunulacak. Google bu özel rotaları belirlemek için şehirlerdeki yerel rehberlerin ve kullanıcıların yardımına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle tüm dünya’ya yayılması beklenenden uzun sürebilecek olsa da, teknoloji devinin düşünceli bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

Google belirli şehirlerde beta olarak başlattığı özelliği geliştirmek ve daha fazla metro alanına yönlendirmek için transit acenteleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Yeni özellikten faydalanmak içinse toplu taşıma simgesine tıkladıktan sonra “seçenekler” sekmesinden "Tekerlekli sandalye kullanımına uygun" kısmını etkin hale getirmeniz yeterli olacak.