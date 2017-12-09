Google Haritalar, Otobüsten İneceğiniz Zamanı Söyleyecek

Google, yolculuk sırasında canlı rehberlik ve gerçek zamanlı bildirimler sunmak için Google Haritalar'a küçük ama kullanışlı bir güncelleme başlatmak üzere.

Yapılacak olan güncellemedeki ana fikir, transit yolculuk sırasında kullanıcılara yönelik gerçek zamanlı güncelleme yapması ve en önemlisi Android kilit ekranında görünecek olması. Kullanmak için tek yapmanız gereken Google Haritalar güncellemesini indirdikten sonra gideceğiniz yeri ve toplu taşıma ile yolculuk yapacağınızı belirtmek.

Halihazırda iOS ve Android için Moovit adlı benzer bir uygulama var. Moovit verileri İETT’den alarak gitmek istediğiniz yeri seçtiğinizde otobüs ve tren rotalarını kombine ederek kullanıcılara yürüme mesafesi dahil birkaç tane rota sunuyor. Türkiye ve Dünya’da hizmet sunan uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Google Haritaların Türkiye için tren ve otobüs rotalarını ne zaman ekleyeceği ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor ancak tüm dünya ile aynı anda olması muhtemel. Google yeni özelliğini test kullanıcıları topluluğunda denemeye başladı. Eğer Google Play üzerinde güncelleme farkederseniz sizde kullanmaya hemen başlayabilirsiniz, bir kaç gün içerisinde güncellemenin çıkacağını düşünüyorum.