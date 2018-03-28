Google, 14 yıllık sürenin ardından Google Haritalar'a nihayet Türkçe desteği sundu. Google Haritalar'a Türkçe ile birlikte 38 farklı dil daha eklendi.

Google, blog sitesinden yaptığı açıklama ile 14 yıl önce hizmete sunduğu Google Haritalar’a Türkçe de dahil olmak üzere 39 yeni dil desteği sunduğunu duyurdu. Google Haritalar’a sunulan yeni diller, dünya çapında toplam 1.25 milyar insan tarafından konuşuluyor. Dolayısı ile bu dil desteği Google Haritalar’ın kullanıcı sayısını arttırması için oldukça mantıklı bir adım.

Hem Android, hem iOS, hem de masaüstü versiyonuna gelen dil desteği içinde Güney Afrika Hollanda lehçesi, Danca, Filipin dili, İbranice, İzlandaca, Moğolca, Sırpça, Slovakça, Savahili, Vietnamca gibi dünya çapında oldukça önemli diller bulunuyor. Google’ın açıklamasına göre Türkçe, Avrupa’nın %9’u tarafından konuşulurken Savahili, Afrika kıtasının %8’i tarafından konuşulmakta.

Etnolojik kataloga göre yeryüzünde hala kullanılmakta olan 6909 farklı dil bulunuyor. Fakat Google Haritalar, 2004 yılında ilk hizmete girdiğinde yalnızca İngilizce olarak hizmet veriyordu. Google, o zamandan bu yana hem Google Haritalar’ı ciddi miktarda geliştirdi, hem de dil desteğini her geçen gün arttırdı. Günümüzde dünyanın çok önemli bir kısmı, Google Haritalar’ı kendi dilinde kullanabiliyor.