Tüm koşuşturmacaya kısa bir mola verirken planlı bir insan olabilir ve gideceğiniz yerleri önceden seçebilirsiniz. Peki artık eskisi gibi uğraşmak zorunda olmadığınızı söylesek?

Tatil dediğimiz şey, rahatlatıcı ve dinlendirici olmalıdır. Ancak çoğu zaman oldukça kısa olan tatil sürelerimizi verimli bir şekilde değerlendirmek ufak krizlere ve çeşitli streslere sebep oluyor. Bir tatili planlarken uçak biletleri, kara ve deniz yolculukları, Airbnb veya diğer konaklama masrafları gibi detaylar oldukça önemlidir. Ziyaret ettiğiniz şehirlerde ya da bölgelerde gideceğiniz eğlence mekanları, restoranlar, mağazalar tatilinizi zevkli kılan diğer önemli şeyler.

Neyse ki Google Haritalar’da, gittiğiniz yeni yerleri en güzel şekilde keşfetmenizi sağlayan bir özellik var ve çoğu insan, bu ufak aracın ne kadar kullanışlı olduğunun / olacağının farkında bile değil. Haritalar'a girdiğinizde, bazı turuncu işaretli bölgeler göreceksiniz. Bu yerler, Google’a göre, yoğun ve sık ziyaret edilen -dolayısıyla sevilen- yerler.

Örneğin bir tatil için ne kadar elverişsiz olsa da İstanbul üzerinden konuşalım: Topkapı Sarayı gibi şehrin simge mekanlarını turuncu olarak görmemek sizi şaşırtmasın. Çünkü bu özellik şehrin simge mekanları için değil, tatilinizi zevkli kılacak mekanlar için çalışıyor. Yani bulunduğunuz şehrin tüm turistik noktalarını gezdikten sonra, Google Haritaları açıp şehrin diğer bölgelerini de keşfe çıkabilirsiniz.

Unutmayın ki gidilen yerlerde her zaman gözden kaçan yerler olur ve çoğunluğu da görülmeye değer yerlerdir. Google’ın bu özelliğini kullanarak heykeller, plazalar, dini ve tarihi mekanların hepsini hızlıca planlayıp, dolaşabilirsiniz. Google yetkilileri ise yazılımın daha iyi sonuçlar vermesi adına algoritmalar üzerinde çalıştıklarını dile getiriyorlar.