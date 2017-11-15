Google Haritalar, Yeni Bir Görünüme Kavuşuyor

Google, Haritalar hizmetine kullanıcının seyahat pratiğine göre yeni bir görünüm kazandırıyor. Yeni güncellemeyle mekanlar kategorize edilerek kullanıcıya daha kolay bir yol tarifi imkanı sunuluyor.

Birçok insan için navigasyonun temel taşlarından birisi olarak kullanılan Google Haritalar servisi, büyük bir güncellemeyle kullanıcının hayatına daha iyi entegre olmayı planlıyor. Google güncellemeyi, "Dünya, sürekli değişen bir yer. Ve değiştikçe, Google Haritalar onunla değişir" ifadeleriyle duyurdu.

Google, Haritalar'da ilk olarak sürüş, gezinme, toplu taşıma ve gezi haritalarını güncellediğini açıkladı. Google, yeni güncellemeyle toplu taşımayla seyahat eden kullanıcılar için istasyonları veya yeni bir yer keşfedenler için gidebilecek alanları öne çıkardıklarını belirtti. Bu bağlamda renk düzenlerinde de diğişikliğe gittiklerini belirten şirket, kullanıcı tarafından aranılan şeylerin bulunmasına yardımcı olmak için yeni simgelerin eklendiğini açıkladı.

Güncellemeyle cafe, müze veya hastane gibi yerlerin belirlenmiş bir renk ve simgesi olacağı belirtilirken böylece haritada varış yerini bulmak daha kolay olacağı vurgulandı. Örneğin, yeni bir mahalledeyseniz ve bir kahve dükkanı arıyorsanız, en yakın turuncu simgeyi bulmak için haritayı açabilirsiniz. Değişiklilerin önümüzdeki haftalarda içerisinde Google Haritalar'ı dahil eden tüm ürünlere geleceği belirtildi. Ayrıca Google Maps API'larını kullanan şirketler tarafından sunulan uygulamalarda, web sitelerinde de yenilikler yine yakın zamanda görünecek.