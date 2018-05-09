Google Haritalar, Yol Tarifi Vermenin Ötesine Geçiyor

Google Haritalar denildiğinde eminim ki aklımıza gelen en önemli şey, bilmediğimiz bir yolu bulmanın en kolay halidir. Ancak bugün yeni özelliklerin duyurusunu yapan Google, sadece yol tarifi vermenin çok ötesine geçecek.

Tahmin edersiniz ki Google Haritalar, bizi çoğu zaman yanlış yollara sapmaktan kurtarmıştır. Bu noktada hepimiz onu yol tarif aracı olarak tanıyoruz, ancak bugün lansmanını yapan Google Haritalar, uygulamaya bir dizi önemli özellik getireceğini duyurdu.

Yaklaşık bir yıl önce kullanıcılarına beklentilerini soran Google Haritalar, birçok kişiden bölgeyi keşfetmek istedikleri yanıtını aldı. Bunun üzerine konuyu masaya yatıran firma, adeta süslenerek yeniden kullanıcılarının karşısına geçmeyi planlıyor. Yol tarifi vermenin de ötesine geçecek olan uygulamayla birlikte, yapay zeka deneyimini de yaşamanız ve uygulamayı kendinize göre özelleştirmeniz mümkün olacak.

Neredeyse sosyal ağlardan farkı kalamayan uygulamada, belirlediğiniz bir şehri veya mahalleyi de takip edebileceksiniz. “Bu ne işe yarayacak?” diyorsanız, şöyle açıklayalım: Örneğin İzmir Bornova ilçesini fazlasıyla beğeniyorsunuz ve oradaki açılan mekânlar sizi cezbediyor. İşte bu noktada Bornova’yı takip etmeniz halinde açılan mekânlardan ilk siz haberdar olabileceksiniz.

Uygulama, öte yandan aradığınız restorandaki en popüler yiyecekleri görebilecek ve mekâna özgü yemek listesine ulaşabileceksiniz. Eğer risk almaktan hoşlanmıyorsanız bu özellik oldukça güven verici olabilir. Bir diğer özellik olarak da, “Eğilimler” listesi mevcut. Bu liste ortamdaki popülâsyona bakar ve böylece liste mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir. Açıklanan bir diğer ve bana göre en önemli yenilik, Google Haritaların gündemi takip edecek olmasıdır. Neyin ne olduğunu öğrenmek isteyeceğinizi tahmin eden uygulama, size merak edebileceğiniz makaleleri de sunacak.

Bir dolu yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıkan Google Haritalar’ın doğru bir hamle yapıp yapmadığı ise gelecek süre içerisinde görünecektir. Ancak sonuç her ne olursa olsun uygulama bambaşka bir hal almış diyebiliriz. iOS ve Android cihazlarınızda kullanılabilecek uygulamanın detayları ise Google Haritalar kesin olarak güncelleme aldıktan sonra belirlenecek.