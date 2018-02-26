Google Hasta Takibi İçin Yapay Zeka Geliştiriyor

İnsan kaynaklı hatalardan kurtulmak isteyen Google, hastanelerdeki hastaları takip etmek amacıyla yapay zeka geliştiriyor.

Hastanelerde, ağır durumda olan hastaların izlenmesinden genellikle hemşireler sorumludur. Ancak hastalara sürekli olarak test yapma gibi bir şansları bulunmadığı için hasta izleme sisteminin büyük çoğunluğu elektronik cihazlar ve sensörler vasıtasıyla uzaktan yapılmaktadır. Hemşireler ve doktorlar da bu sensörleri takip ederek hayati riski bulunan hastaları gerekli müdahaleyi yaparak hayatta tutmaya çalışırlar.

Ancak tuvalet ve yiyecek gibi mola ihtiyaçları nedeniyle ekranların başında kimsenin olmadığı zamanlar da oluyor. Bunun yanı sıra dikkat faktörünün de öne çıktığı zamanlar oluyor. Bunun önüne geçmek isteyen Google, 24 saat kesintisiz hasta takibi yapacak yapay zeka üzerinde çalışmalarına başladı.

DeepMind isimli yapay zekaya gerekli semptomlar öğretildikten sonra hasta takibi için kullanılmaya başlanacak. Google geliştirdiği yapay zekada özellikle Böbrek Hastalıkları gibi genellikle semptomsuz olduğu için öngörülmesi zor olan hastalıklara yönelecek. Yapay zeka yeterince geliştirilebilirse insanların gözünden kaçan birçok farklı veriye odaklanarak yaşamları kurtarabilir.

Yapay zekanın geliştirilmesinin en büyük sebebiyse ameliyatlar sonrasında gerçekleşen yeni hastalıkları tespit edebilmek. Gelecekte insan hatasına kesin çözüm bulmak amacıyla sağlık başta olmak üzere bir çok konuda kendimizi yapay zekalara teslim edebiliriz. Peki, siz yapay zekaların yapabilecekleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?