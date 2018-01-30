Google, Hastaların Yaşayıp Yaşamayacağını Tahmin Ediyor!

Google çatısı altında bir araya gelen alanında uzman bilim insanlarından oluşan bir ekip, hastaların sağlık verilerini kullanarak 24-48 saatlik bir süre içinde ölüp ölmeyeceklerini tahmin edebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Google’ın Birleşik Devletler’in en üç büyük üniversitesinden bilgisayar bilimleri ve tıp alanındaki bilim insanlarından oluşturduğu ekip, hastanede yatmakta olan bir hastanın sağlıklı bir birey olarak ön kapıdan mı yoksa vefat etmiş bir birey olarak morg kapısından mı çıkacağını tahmin etmenin en iyi yolunu bulduklarını iddia ediyorlar.

Google liderliğinde gerçekleşen her araştırmada olduğu gibi bu çalışma da yapay zekaya dayanıyor. Geliştirilen derin makine öğrenimine sahip yapay zeka yazılımlarını kullanan ekip, geliştirdikleri teknolojinin diğer yöntemlere göre hasta verilerini daha iyi analiz ettiğini ve sonuçları daha başarılı tahmin ettiğini açıkladı.

Yapay zeka yazılımı hasta hakkında en doğru tahmini gerçekleştirmek için hasta demografisini, daha önce gerçekleşen teşhis ve tedavileri, laboratuvar sonuçlarını ve hayati bulguları kullanır. Girilen verileri analiz eden yapay zeka, hastanın ölüm oranı hakkında bir tahminde bulunur ve duruma göre yaşam süresinin dolduğunu belirtir.

Ekip, çalışmalarını test etmek için 114 binin üzerinde hastanın verilerini kontrol etti. Araştırmacıların yayınladığı rapora göre hasta kabulden 24 saat içinde gerçekleşen ölümler, %93-95 bir doğrulukla öngörülebildi. Bu da Google liderliğinde gerçekleşen araştırmanın geleneksel tahmin yöntemlerinden %10 daha başarılı olduğunu gösteriyor.