Google Her Şeyinizi Kaydediyor: Kayıtları Silmek İse Mümkün!

Google sesli aramalarınızdan İnternet geçmişinize kadar her şeyinizi kayıt altında tutuyor. Daha iyi sonuçlar veren aramalar için kayıtlarına devam eden Google'ın bu özelliğini kapatabilirsiniz.

Google nasıl bu kadar başarılı sonuçlar verebiliyor? Tüm arama motorlarında en iyisinin Google olduğunu görüyoruz, bunun sebebi ne? Google bu aramaları yaparken her bilgiden yararlanıyor. Devasa veri merkezleri sayesinde internet diye tanımladığımız çok büyük bir alan Google’ın elinde bulunuyor. Bunlar arasında bizde bulunuyoruz. Google, bizi Google’da yazılı veya sesli arama yaparken, asistanla konuşurken veya gelen maillerimizi kontrol ederken gözetliyor ve kaydediyor.

Google bu kaydetmeyi yaparken sizden sakladığı bir şey yok. Google’ın sesle kontrol özelliklerini okuduysanız, normal arama geçmişiniz gibi sesli kontrolünde kaydedildiğini görebilirsiniz. Anlayacağınız Google’a küfür ettiğinizde, bunun kanıtları Google tarafından tutulabiliyor.

Bu tutulan kayıtlar öyle gizli kapaklı değil. Google’ın geçmişine gidip Ses ve Ses Etkinliği sekmesine giderseniz Google tarafından kaydedilen her şeyi görebilir ve ses dosyalarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca Google’ın sizi tekrar kaydetmemesini istiyorsanız ayarlardan bu özelliği kapatabilirsiniz.

Bu sistemi yalnızca Google kullanmıyor. Hatta Google ve Amazon’un asistanı Echo dışında bu çevirileri silmeye izin veren asistanda bulunmuyor. Apple’ın Siri’si ya da Microsoft’un Cortana’sı bu asistanlara örnek. Bu asistanlarda daha önce ki konuşmalarınızdan karşınıza örnek çıkarıyor olsa da bu konuşmaları silmiyor ve sildirtmiyor.