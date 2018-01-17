Ücretli platform sayesinde, teknolojye çok daha fazla kişinin erişmesiyle birlikte Yapay Zeka teknolojisi epeyce yaygınlaşacak gibi gözüküyor.

Yapay Zekaların yaygınlaştırılmasındaki en büyük zorluğun herkes tarafından erişebilir hale getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka yazılımları konusunda geleceğe yön vermeye başlayan Google, bu yazılımları daha iyi bir hale getirmesinin yanı sıra herkes tarafından erişebilecek ücretli bir platform oluşturdu. Herkesin kendine özel makine öğrenme sistemi geliştirmesi için kullanıma sunulan bu platformda üretilen yapay zekalar, özellikle fotoğraf tanıma anlamında oldukça iyi işler çıkarıyor.

Normal şartlar altında makine öğrenme sistemini geliştirmek için öncelikle programlamaya ihtiyaç duyarsınız. Bu durumdan dolayı da genelde yapay zeka geliştirmek daha büyük maliyetlere neden olur. Google çok büyük yatırım yapmayan şirketler için bir çözüm buldu. Google kod gerektirmeden resimleri sürükle ve bırak ara yüzü ile geliştirebileceğiniz "Cloud AutoML Vision" isimli yapay zeka geliştirme platformu oluşturdu.

Mayıs ayında AutoML'in önizlemesinde belirtildiği gibi Google, bu sistemleri oluşturmak için insan beyninin öğrenme prosedürünü simüle etmeye çalışan "bebek" sinir ağlarını kullanıyor. Farklı özel yapay zeka seçenekleri mevcut olsa da Google’ın sunduğu yapay zeka modelleri özelleştirme açısından çok daha iyi performans gösteriyor. Ücreti kullanımıza göre belirlenen AutoML platformuna buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sistemi bir ay boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Peki, sizce Google sunduğu bu platform sayesinde yapay zeka yazılımları daha erişebilir bir hale getirmeyi başarabilecek mi?