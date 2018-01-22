Google Hesaplarının Çoğunluğu Şifre Koruma Kullanmıyor

Google hesaplarının sadece %10’dan az bir kısmı iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanıyor.

Öncelikle “Authenticator” kimlik doğrulama sisteminden bahsedecek olursak, akıllı telefonların bu kadar yaygınlaşmadığı dönemde bu sistem ufak cihazlarla uygulanıyordu. Cihaz, sisteme barkod benzeri kodlarıyla aktif edildikten sonra, tuşuna basıldığında 6 veya 8 haneden oluşan rastgele sayılar üretiyor. Girmek istediğiniz sisteme normal şifrenizin ardından cihazın sizin için ürettiği şifreyle giriş yapıyordunuz. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan şifre veren bu sistem tuşa bastığınız andaki tarih ve saat bilgilerinden yararlanarak yazılmış bir kod sayesinde, cihazda üretilen rakamların aynısını sistemden doğrulayarak giriş yapmanızı sağlıyordu.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla bu basit sistem uygulama olarak tüm telefonlar için çıkarıldı. Genellikle oyunlarda kullanmaya alıştığımız kimlik doğrulama sistemini Google hesabınıza giriş yaparken de kullanabilirsiniz. Ancak bunu kullanan kişilerin sayısı 10 kişiden 1’i bile değil. Kredi kartı gibi önemli bilgilerinizin saklandığı Google hesaplarınızın ele geçirilmesi halinde oluşacak sorunlardan bahsetmeme gerek yok.

İki faktörlü kimlik doğrulamasının yedi yıl önce tanıtıldığı düşünülürse sadece %10’dan daha az kullanıcının bu güvenlik yöntemini tercih etmesi gerçekten de berbat bir durum. Ücretsiz olan Google Authenticator uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzda internet erşiminiz olmasa dahi gerekli şifreleri bu uygulamadan alabilirsiniz. Bu arada anketimize katılmayı unutmayın.