Google, Hindistan'a Özel Ucuz Telefon Çıkarmak İstiyor!

Google, Hindistan'ın büyük mobil şebeke firmalarından birisi ile anlaşarak ucuz telefonlar satmak istiyor.

Dünyanın en büyük pazarı şüphesiz Çin’de yer alıyor. Milyarlarca insanın yaşadığı ülkede, sadece o ülkeye özel ürünler bile çıkıyor. Ancak pazar potansiyeli yüksek tek ülke Çin değil. Nüfus sayısında Çin’in hemen arkasından gelen Hindistan, 1.252 milyarı bulan nüfusu ile büyük şirketlerin iştahını kabartıyor.

Hindistan’da faaliyet gösteren Reliance Jio şirketi, pazarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hindistan’da iletişim operatörü olarak faaliyet gösteren Reliance Jio, sadece 170 günde 100 milyon abone sayısını aşmayı başararak pazarın gücünü herkese göstermişti. Bu büyüme hızı ile birlikte dev firmalarda gözünü Reliance Jio şirketine kestirdi.

İnternetin en ünlü şirketlerinden Google, bildiğiniz gibi telefon piyasasına giriş yaptı. Kendi pazar payını Hindistan’da artırmak isteyen Google, Reliance Jio firması ile ortak iş yapmak istiyor. Söylentilere göre Google, Reliance Jio’ya uygun fiyatlı telefonlar getirecek.

Bu telefonlar, çok düşük fiyatlara satılacak ve yalnızca Reliance Jio’nun 4G şebekesi ile çalışacak. Bu sayede iki firmada kazançlı ayrılacak. Aslında bu durum bizi pek ilgilendirmiyor, ancak Google’ın bu adımları ülkemizdeki operatörlerle de yapmasını isterdim açıkçası.