Google, İşe Alımları Gerçekleştiren Uygulamasını Duyurdu!

Google, işe alımları gerçekleştiren uygulaması Hire'ı duyurdu. Uygulamanın piyasada sosyal medya ile iş hayatını birleştiren Linkedln'e rakip olması bekleniyor.

Google, genişlemeye her geçen gün devam ediyor. 18 Nisan’da Google Earth’ün yeni bir versiyonunu duyuracak Google, yeni projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, bugün kurumsal şirketler için geliştirdiği uygulaması Hire’ı duyurdu. İşe alma uygulaması olan ve daha çok Linkedln, Indead ve Greenhouse gibi projelere benzer olacak Hire, açık pozisyon başvurularını kabul etmek için kullanılacak.

Medisas, DramaFever ve Poynt gibi şirketler tarafından açık pozisyon başvurularını kabul etmek için kullanılan uygulama, Google tarafından açıklama yapılmasa da büyük olasılıkla 2015 yılında açılan kurumsal uygulama geliştirme ekibi Bebop tarafından geliştirildi.

Google, Hire dışında Hindistan’da gıda dağıtımı ve ev bakım hizmetleri için Areo isimli uygulama ile birlikte iş dünyası kullanıcıları için video konferans uygulaması Meet’i piyasaya sundu.

Google cephesinde yeni uygulamalar gelişmeye devam ediyor. Tüm sektörlerde belirli oranlarda söz sahibi olmaya çalışan Google, güçlü pazar payını her alanda kullanmaya çalışıyor.