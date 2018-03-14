Google Home'a Gelen Yenilik: Hatırlatıcı İşlevi

Google Home'a küçük ama çok kullanışlı bir hatırlatıcı işlevi eklendi! Yeni işlev sayesinde amaçladığınız konuma ulaştığımızda, Google Asistan size almak istediğiniz hatırlatıcıyı gönderebilecek.

Google Home cihazları artık konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlamanıza izin veriyor. Bu bağlamda tek yapmanız gereken, Google Asistan'a belirli bir konumdayken bir şeyi hatırlatmak istediğinizi söylemek. Daha sonra Google Asistan size, istediğiniz hatırlatmayı, belirlediğiniz yere vardığınız da iletecek.

Bunu daha iyi anlamanız için açacak olursak, Google’dan markete girdiğinizde daha fazla kahve almanız için sizi uyarmasını isteyebilirsiniz. Google Asistan size, istediğiniz yere ulaştığınızda bir hatırlatıcı gönderecektir. Bu özelliğin işleyebilmesi için takdir edersiniz ki, konum özelliğinizin açık olması gerekiyor.

Uygulamayı kullanırken Walmart veya Starbucks gibi özel bir mağaza türü de belirtebilirsiniz. Bu son gelen yenilikten önce kullanıcılar hatırlatıcılar, Google Home cihazlarından değil, yalnızca telefonlarına konum tabanlı hatırlatıcılar ekleyerek ayarlayabiliyorlardı.

Kulağa oldukça hoş gelen uygulama şu an için Türkiye’de kullanılmıyor. Kullanım açısından büyük fayda sağlayabilecek olan yenilik hakkında siz ne düşünüyorsunuz?