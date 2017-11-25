Google Home Artık Daha Fazla Ev Aletini Kontrol Edebiliyor

Google Home'un kontrol edebildiği ev aleti yelpazesi genişledi. Artık çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi gibi cihazları da kontrol edebiliyor.

Google Home artık ışıkları, termostatları ve güvenlik kameralarını doğrudan kontrol edebiliyor. Ama istenildiği takdirde bu listeye bulaşık makinelerini, kurutucuları, elektrikli süpürgeleri ve çamaşır makineleri de eklenebilir.

Daha önce de Google Home’u tüm bu cihazları kontrol etmek üzere ayarlayabiliyorduk fakat bunu yapabilmek için ekstra bir servis gerekiyord. Aynı zamanda kullandıkları doğal işlem dili de, Google’ın kullandığından farklı ve özel bir dildi. Örneğin “Ok Google, bu işi yapmak için şu servise sor” şeklinde komut vermek gerekiyordu. Fakat şimdi ise firmalar ev cihazlarını doğrudan Google’ın akıllı hoparlörüne entegre edebiliyorlar. Tıpkı ışıklar, termostatlar ve güvenlik kameralarında yaptıkları gibi.

Tüm bu cihazlar için Home’u başlatabilir, durdurabilir ya da beklemeye alabilirsiniz. Aynı zamanda robot süpürgeyle işiniz bittiğinde yerinde beklemeye alabilir, bulaşık, çamaşır ya da kurutma makinesinin devir sayısını gözden geçirebilirsiniz. Tüm bunları parmağınızı kıpırdatmadan, Google Home üzerinde çalışan ‘Google Assistant’ ile yapabilirsiniz. Her ne kadar detaylarına henüz vakıf olmasak da, Google Assistant’ın daha organize işler yapabildiğini de biliyoruz.

Google Home’u ev cihazlarına ilk entegre eden üretici firma, Samsung oldu. LG ve GE gibi firmaların da aynı şeyi yapacaklarını tahmin ediyoruz.