Google Home ile Hyundai Otomobiller Kontrol Edilebilecek

CES 2017’de Hyundai, Google Home ile araçlarının sesle kontrol edilebilmesi için Google ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Hyundai’nin Blue Link hizmeti, araç sahiplerine bir akıllı telefon, Android Wear cihaz ya da Apple Watch aracılığıyla araçlarının çeşitli özelliklerini kontrol edebilme imkanı ve otomatik acil durum desteği sunuyor. CES 2017’de Hyundai, Google Home vasıtasıyla araçların sesle kontrol edilebilmesi için Google ile bir ortaklık yaptığını duyurdu.

Bu, aracı çalıştırma ve kapıların kilidini açma gibi çeşitli Blue Link uzaktan erişim fonksiyonlarının Google Home ile de gerçekleştirilebileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte Blue Link’in Google Maps’i desteklemesi sayesinde Google Home, adresleri Google’ın harita verisini kullanarak arayabilecek ve yol tarifini doğrudan araca gönderebilecek. Gerçi Hyundai, akıllı telefonlar ve akıllı saatler aracılığıyla bir süredir benzer bir özelliği kullanıma sunuyor.

Ayrıca Hyundai’nin Google ile gerçekleştirdiği bu ortaklığın ayrı bir önemi bulunuyor. Bu, bir dijital ev asistanıyla araç kontrol etmek için yapılan ilk resmi entegrasyonlardan biri. Şimdilik bu sistemin araç sahiplerine sunduğu imkanlar kısıtlı olsa da, Hyundai ilerleyen zamanlarda sisteme yeni özellikler ekleneceğini belirtti.