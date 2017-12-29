Büyüklerimizin yeni bir teknoloji ile karşılaştıklarında yaşadıkları o şaşkınlık ifadesini çok iyi özetleyen İtalyan büyükannenin Google Home’a karşı verdiği görüntüler, kısa sürede trend olmayı başardı.

Anneanne, babaanne veya dedelerinizin yeni bir telefon veya teknolojik bir ürün kullanırkenki hallerini gördünüz mü? Cihazları incelerlerken son derece garip görünen bu güzel insanlar, teknolojik cihazlarla yeni yeni tanışmaya başladılar. Yıllarca “arasın yeter” mottosuyla yaşayan anneannelerimiz, yavaş yavaş teknolojinin içerisine girmeye başladı.

Son günlerde YouTuber Ben Actis’in İtalyan büyükannesi çok konuşulmaya başladı. Google’ın ev asistanı olarak görev yapan Google Home ile tanışan büyükanne, sevimli ingilizce aksanıyla Google Home ile anlaşmaya çalışıyor.

Google Home’un sesini duyup sorusuna cevap verdiğini gören büyük anne, ilk başta korkusunu gizleyemedi. Video son derece eğlenceli, hatta videonun bir kısmında Google Home’dan bir şarkı çalmasını isteyen büyükanne, cihazın kendini anlamaması üzerine şarkıyı kendisi söylemeye başlıyor.

İşin komik yanını bir kenara bırakırsak, Google Home’un henüz aksanlarla doğru bir şekilde başa çıkamadığını görüyoruz. Ülkemizde olduğu gibi her ülkede farklı aksanlar olabiliyor. Ben büyükannenin bu kadar güzel İngilizce konuşmasına bile hayran kaldım.