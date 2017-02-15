Google Home ve Amazon Echo ile Arama Yapılabilecek

Google Home ya da Amazon Echo cihazları ile yakın gelecekte arama yapılabilmesi planlanıyor.

Büyük teknoloji firmalarının ev için ürettiği cihazlar yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Bunun sonucunda ev yönetimi daha kolay bir hal alıyor. Yakın gelecekte, Google Home ve Amazon Echo cihazlarıyla telefon görüşmeleri başlatılabileceği konuşuluyor.

Durum hakkında en çok endişe duyulan konu ise gizlilik. Haliyle hoparlörden bir telefon konuşması gerçekleştirmek de garip, fakat iş sadece düşünmekle bitmiyor. Acil numaralara ulaşma ve telekom düzenlemeleri de işin içine giriyor.

Teknik olarak bunu sadece çağrıyı hoparlöre almak olarak düşünenler olsa da, bu cihazlar taşınabilir değiller. Bu yüzden odadan odaya aktarım yapmaları gerekecek. Çağrıyı sonlandırmadan aradaki bu kusursuz aktarımı kurmak, Google için biraz daha kolay görünüyor. Zira Amazon’un Android gibi kendine ait bir işletim sistemi yok.

Peki siz bu ürünlerle telefon görüşmeleri yapmak ister miydiniz?