Google Home gibi akıllı ev cihazları son zamanlarda modemlere aşırı yüklenme yaparak, kapanmalarına neden oluyor. TP-Link'in uyguladığı yama da para etmeyince, Google duruma el atmak zorunda kaldı.

Google birkaç yıldan beri internete bağlı cihazlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Günümüz itibariyle Chromecast ve Google Home’u hayata getiren firma, yakında bu kadroya ‘Smart Displays’ adı verilen akıllı ekranları da katacak. Tüm bu çabalardan Google’ın bu sektöre hakim olmak istediğini anlıyoruz (Gerçi hangi sektöre hakim değil ki?). Bununla birlikte Google’ın bu hakimiyeti sağlamadan önce bu cihazlarda söz konusu olan bir sorunu gidermesi gerekiyor. Zira bu cihazlar kullanılırken Wi-Fi ağları neredeyse durma noktasına geliyorlar.

Android Police’in yazarlarına göre söz konusu sorun ilk olarak Google Home Max ve TP-Link Archer C7 modeminde görülmüş. Home Max ağa dahil edildikten hemen sonra modemin hattan düştüğünü söyleyen kullanıcılar, modemin de erişilemez hale geldiğini belirtiyorlar. TP-Link bu sorunun duyulmasından kısa bir süre sonra beta kanalında bu sorunu giderecek bir yama yayınladı.

Fakat, bu güncelleme yayınlandıktan sonra şikayetler artmaya başladı. Diğer ‘Home’ cihazlarının, Chromecast ya da Cast’in aktive edildiği ürünlerin ve hatta diğer modemlerin de aynı sorunu çıkarmaya başladığına dair şikayette bulunanların sayısında artış yaşandı.

Bu durum size tanıdık geldiyse nedeni, Nexus Player’ın da geçtiğimiz Eylül ayında benzer bir çıkmaza girdiğiyle ilgili haberlerden olabilir. MDNS paketleri ürünlerin Cast teknolojisi ile bağlı ve kullanıma hazır tutulmalarını sağlamak üzere kullanılırlar. Gelin görün ki Home Max ve diğer cihazlar bu paketleri her yirmi saniyede bir, düzenli olarak göndermeleri gerekirken, çok daha hızlı bir hızla gönderiyor ve böylece modemlerin aşırı yüklenerek, çökmelerine neden oluyorlar.

Bu haberlere yanıt veren Google soruna çözüm getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Bu zamana kadar satılan onca cihazdan sonra ne zaman ve nasıl bir çözüm getirilebilecek, orası meçhul.