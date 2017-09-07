Google HTC'nin Akıllı Telefon Birimini Satın Alabilir mi?

Commercial Times'ta çıkan bir habere göre Google ile HTC, HTC'nin akıllı telefon biriminin satışı ile ilgili olarak bir süredir görüşme halindeler. HTC'nin Akıllı Telefon biriminin bu yılın sonuna kadar Google'a geçmesi ihtimali yüksek gibi görünüyor.

HTC ve Google Android telefon üretimi alanında birkaç yıllık bir ilişkiye sahipler. Hatta Google orijinal Nexus modelinin üretimini HTC’ye yaptırmıştı. HTC bu vesileyle akıllı telefon endüstrisinde hızla cazibe kazanarak bir süredir büyük oyuncular arasına girmeyi başardı. Fakat geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde önemli bir pazar payını rakiplerine kaptırmış bulunuyor. Söylentilere göre Google, nihayetinde HTC’nin telefon üretim birimini satın alabilir. Google’ın Samsung’u kendi alanında zaptetmek için Moto’yu, Lenovo’ya satması gibi bir durum olabilir bu son gelişme de.

Birkaç hafta öncesine dönecek olursak HTC oldukça açık bir şekilde içerisinde bulunduğu sıkıntıyı ifşa etmişti. Firma, beğenilen Vive VR platformunun satışını gerçekleştirmek için olasılıkları araştırıyor, hatta firmayı bütünüyle satmayı düşünüyordu. Bundan sadece bir gün sonra firmanın akıllı telefon işletmesini satacağı ve talipliler arasında Google’ın da bulunduğuna dair söylentiler başlamıştı.

Bugün bu söylentiler Commercial Times’ın haberiyle yeniden alevlendi. Açık söylemek gerekirse gazetenin haberini dayandırdığı somut bir kaynak ya da delil yok bu konuda ama, ‘son görüşmelerin’ yapıldığını ve yıl sonu itibariyle sonuçlandırılacağını bildiriyor.

Şu an itibariyle hem arama motoru devi hem de Tayvan’lı OEM üreticisi yorum yapmaktan kaçındıkları için Google ve HTC’nin bu yönde planı olup olmadığından emin değiliz. Bununla birlikte bu söylentiler bir başka soruyu da akla getiriyor: Google neden HTC’yi almak isteyebilir?

Pixel’in geleceği için hazır kaynak

Google’ın HTC’nin akıllı telefon birimini satın alma ihtimaline yönelik en bariz neden, firmanın halihazırda Pixel üretimi için kurmuş olduğu hazır bir tezgahın olması. HTC orijinal model için kaynak tedariğinde bazı sıkıntılar çekmiş olmakla birlikte firmanın bütün üretim kapasitesinin sadece bir iki telefon modeline ithaf edilmiş olması, gelecek talebin karşılanmasında yeterli olabilecektir.

Bununla birlikte HTC’nin ses ve görüntü sistemleri noktasında sahip olduğu kaynaklar Pixel’in gelecek yıllarda geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. U11 ve U Ultra gibi telefon modellerine ait tasarım unsurlarını Pixel serisi üzerinde de görmeye başlayabiliriz.

Yeni çıkacak Pixel’i bir iki yıl hayatta tutmak içi bir yöntem de olabilir

Diğer yandan Google’ın bu yöndeki planı oldukça kısa süreli de olabilir. Uzunca bir süredir bu yılki Pixel telefonlarının küçük bir bölümünün HTC tarafından yapılacağını biliyoruz. Yeni modelin özelliklerine dair bir çok haberi de sitemizde yayınlamıştık. Aşağı yöndeki düşüşünü hızlandıran HTC ile Google’ın kendi modelinin geleceği için olumlu katkılarda bulunması ütopik bir beklenti olacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içerisinde HTC tarafında gerçekleşebilecek olası herhangi bir aksiliğin önüne geçmek için Google, firmanın akıllı telefon birimini satın almayı düşünüyor olabilir. Böylece kontrolü ele alacak ve telefonunun gidişatındaki aksamalara da engel olabilecektir.

Aynı zamanda IT birimi de hem gelecek modeli hem de mevcut Pixel serisini geleceğe hazır halde tutmak için destek sağlamak zorunda. Eğer üretim durur ya da sekteye uğrarsa, bu durum Pixel için tam bir felaket olabilir.

Her iki durumda da bu gelişme Google için atılması elzem bir adımı beraberinde getirecektir. HTC bir süredir oldukça yüksek kalitede donanım üretebildiğini ispatlamış durumda. Üstelik telefonu için bir çok patent de aldı. Bu gelişmeyle ilgili olarak da olası bir ‘Motorola’ vakası beklentisi içerisinde olsak bile işin nihai aşaması olumlu bir şekilde sonuçlanabilir. Özellikle de HTC’nin yüksek bir fiyata alınmasına değeceğine dair bir izlenim edinilmesi noktasında, HTC bu işten karlı çıkabilir.