Google, HTC’nin Üretim Hattını 1.1 Milyar Dolara Satın Aldı!

Teknoloji devi Google, elektronik devi HTC’nin donanım üretim hattının büyük bir bölümünü satın aldığını duyurdu. Sektörün uzun bir süredir beklediği 1.1 milyar dolarlık anlaşma, Google’ın akıllı telefon üretim stratejisini değiştirebilir.

Eylül 2017 tarihinde Google’ın HTC’nin büyük bir kısmını satın alma girişimleri ile ilgili resmi süreç başlatılmıştı. Onaylar alındı ve karşılıklı anlaşma sağlandı. Aynı zamanda HTC’nin mühendislik takımının beşte biri olan 2000 mühendis gönderildi. Google, HTC’nin fikri mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu bir lisansın da sahibi oldu. Tayvan merkezli HTC’nin elinde hala Vive VR bölümü bulunurken, firmanın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefon serisini üretmeye devam edeceği açıklandı.

Bu anlaşma HTC’nin akıllı telefon donanımları üreten biriminin bir kısmının Google kontrolüne geçmesini sağladı. Yani Google, akıllı telefonlar konusunda bundan sonra daha iddialı donanımlar üretebilecek. Diğer yandan Google’ın satın aldığı bu kısım, daha önce de dev şirketin Pixel serisi cihazları için çeşitli donanımların üretiminden sorumluydu.

Anlaşmanın içine dahil olan ve Tayvan’ın Taipei kentinde bulunan mühendislik üssü de artık Google kontrolünde. Yani Google, Asya-Pasifik hattındaki en büyük mühendislik kalesinin yeni sahibi oldu. Muhtemelen buradan çıkartılacak ürünler, küresel pazarda arz edilecek Google markalı cihazlar olacaklar.

Google’ın donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Rick Osterloh, "HTC ile anlaşmamızı resmi olarak sonlandırdığımıza çok sevindim ve önümüzdeki yıllarda daha iyi ve daha yenilikçi ürünler üzerinde çalışacağımız, inanılmaz derecede yetenekli bir ekiple birlikteyiz. Bu ekip, 2005’te üretilen ilk 3G’li telefonu, 2007’de üretilen ilk dokunmatik ekranlı telefonu ve ilk metal kasaya sahip telefonu dizayn etmişti.” açıklamasında bulundu.

Google, küresel pazar için büyük bir adım attı:

Bildiğiniz üzere Google, ürettiği cihazların büyük bir kısmını ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerine doğrudan ulaştıramıyor. Dağıtım ve üretim kapasitesinin sınırlı olması dolayısıyla, özellikle Pixel markası pek çok ülkedeki talebe yanıt veremiyordu.

Dev şirket, aynı zamanda Pekin’de bir yapay zeka laboratuvarı açmak istediklerini de duyurdu. Çin’in Silikon Vadisi olma yolunda ilerleyen Shenzhen bölgesi, Asya teknoloji endüstrisinin kalbi gibi. Burada pek çok teknoloji ve biyo-teknoloji firmasının yapay zeka ile ilgili birimleri bulunuyor.

Muhtemelen ilerleyen süreçte Google, tüketici elektroniği konusunda hak ettiği noktaya gelecek ve yazılım alanındaki liderliğini donanım alanında da sürdürecek.