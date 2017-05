Eski Google çalışanları, projeler geliştirmeye devam ediyor. Google'dan edindikleri bilgilerle, "Humu" isminde yeni proje duyuruldu.

Amerika’nın en büyük şirketleri arasında yer alan Google, yalnızca kendi yaptığı işlerle değil, zamanında kendi bünyesinde çalışıp sonra kendi iş yerini kuran kişilerin başarısıyla da anılıyor. Google’ın kendi iş disiplinini çalışanlarına çok iyi empoze ettiğini gösteren bu durum, dünyanın teknoloji sektörüne doğrudan etki etmeyi başarıyor.

Laszlo Bock, Google’ın insan kaynakları başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra, bir yıldan kısa sürede girişimci olarak sektöre giriş yaptı. Dün, daha iyi çalışmamıza yardımcı olacak yeni bir makine dili olan Humu üzerinde çalıştığını duyuran Bock, yine eski bir Google çalışanı olan mühendis Wayne Crosby ile beraber çalışıyor. Crosby, Google’da mühendislik müdürüyken istifa edip kendi işini kurmaya çalışması ile biliniyor. Şirket, işi geliştirmek için, bilim, makine öğrenimi ve ‘biraz sevgi’ kullanmayı planlıyor.

2015 yılında bir röportaj sırasında Bock, “İşi daha anlamlı ve üretken yapan şey hakkında yıllar içerisinde çok şey öğrendik. Bunu Google’da inceledik, akademik araştırmaları gözden geçirdik ve Silikon Vadisi’nden ilham alan birçok şirketi dinledik” dedi. Humu, makine öğrenimi ve bilimi kullanarak farklı bir yaklaşım benimsemek istiyor. Nasıl çalıştığını tam olarak bilmemekle birlikte Bock’un açıklamalarına göre, çalışanların her zaman iyi bir iş gününe sahip olmalarının yolunu bulduklarını belirtti. Her insanın iyi ve kötü günü vardır. Peki, her gününüzü çok iyi geçirseydiniz, bu durum iş hayatınıza nasıl yansırdı? Humu, tam olarak bunu hedefliyor.