Uber'in Arizona'da test ettiği Volvo üretimi sürücüsüz otomobillerden bir tanesi kazaya karıştı.

Google'ın sürücüsüz otomobil şirketi Waymo'nun sürücüsüz otomobil patentlerini çaldığı gerekçesiyle davalık olan Uber, bir taraftan bu konuda haksız çıkmamak için çabalarken diğer taraftan sürücüsüz otomobillerinin testlerine devam ediyor.

Bu testlerde kullanılan araçlardan biri, geçtiğimiz günlerde Arizona eyaletinde kaza yaptı. FrescoNews isimli Twitter hesabı tarafından açıklanan bilgide Volvo tarafından üretilen SUV sınıfı araçlardan birinin kaza yaptığı belirtilirken bu otomobilin üstünde Uber'in otonom araç teknolojisinin bulunduğu belirtiyor. Olayın üstünden kısa bir zaman geçtikten sonra Uber de bu haberi popüler ekonomi yayını Bloomberg'e yaptığı açıklamada doğruladı.

Kazanın nasıl yaşandığı belirtilmezken araçta ciddi bir hasar olmadığı ancak otonom sistemin kontrol edemeyeceği bir duruma geldiği ve yan döndüğü görülüyor. Ayrıca bu Uber araçlarının karıştığı ilk kaza değil, daha önce Uber'e ait bir sürücüsüz otomobil az kalsın bir vatandaşının canına mâl olacaktı.