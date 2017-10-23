Google ile Ödeme, Android ve Chrome için Ortaya Çıktı!

Google, daha önce Play Store sistemine kaydedilmiş kartlar ile başka platformlarda alışveriş yapabilmenin önünü açtı.

Akıllı telefonları üzerinden alışveriş yapmış olanların bileceği üzere ödeme kısmı oldukça zahmetli olabilmekte. Arka arkaya bir kaç farklı form doldurmanın ardından tamamlayabildiğimiz işlemler, Google'ın yeni ödeme sistemiyle tarih oluyor.

Daha önce Google Play'de doldurduğunu online ödeme formundaki bilgiler, kart ve adres bilgileri, Google'ın ödeme yöntemi ile kullanılacak. Bu şekilde ödeme sayfasını geçtikten sonra Android telefonunuza gönderilecek güvenlik koduyla satın alım tamamlanacak.

Bugünden itibaren geliştiricilerin ulaşabileceği "Pay with Google" API, bu ödeme sistemini kendi uygulamalarına entegre etmelerne olanak sağlıyor. Google'dan yapılan açıklamalara göre firma bu işlemlerden hiç bir ücret talep etmeyecek ve bu sistem, kullanıcıların çok kısa zamanda alışverişlerini zahmetsizce tamamlayabilmelerini sağlayacak. Sistemi açılış anında destekleyen firmalar üstte yer alıyor, yakın zamanda ise daha çok platform bu sisteme destek verecek.