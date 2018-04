Google'ın 1 Nisan 2018 İçin Hazırladığı 5 Şaka

Google, bildiğiniz üzere bugüne dek neredeyse hiçbir 1 Nisan'ı boş geçmemeyi başardı. Bu sene de gelenek sürüyor.

Google, her ne kadar milyarlarca dolarlık oldukça ciddi bir şirket olsa da, kullanıcıları ile her daim güzel bir ilişki kurabilmiş bir şirket diyebiliriz. Buna hazırladıkları Doodle'lardan, genelde yaptıkları pozitif bakış açılı mesajlara kadar her şey dahil edilebilir.

Bununla birlikte şirket, yaptığı güzel 1 Nisan şakalarıyla da biliniyor. Özellikle geçmişte yaptıkları bir şaka vardı ki internet alemini kendisine inandırmayı başarmıştı: Güya Google her eve 'değişik' bir internet sistemi getirecekti. Siz tuvaletinizin giderine kablo sarkıtacaktınız, Google yetkilileri de gelip bu kabloyu alarak internetinizi bağlayacaktı. O dönem proje şemaları bile yayınlanan bu garip gureba şeye nasıl inanmıştık anlamak şimdi çok güç.

Bu sene de Google boş durmadı ve kullanıcıları gülümsetmeyi başardı. İşte bu senenin 1 Nisan şakaları:

1. Ali Nerede?

Aslında 'Ali Nerede?' ismi Türkiye'ye özel diyebiliriz. Nitekim diğer ülkelerde bu oyun 'Where is Waldo?' olarak yayınlandı. Yİne Google'dan hoş bir sürpriz. Konuyla ilgili detayları dün yayınladığımız haberimizden alabilirsiniz:

2. Google Humus API

Google'ın 'Bir Humus ne kadar abartılabilir?!' temalı bu yeni 'özelliğini' tanıttığı reklamı, özellikle reklamdaki şiveler ve detaylara verilen önemle gülümsetiyor.

3. Gboard (Fiziksel) Klavye

Bu şaka Google Japonya'ya hazırlanmış ve oldukça zekice diyebiliriz. Nitekim burada hem Google'ın Android klavyesi Gboard'ın ince bir reklamı geçilmiş, hem de oldukça tatlı bir mizah var. Elbette Japonca olduğu için pek bir şey anlamıyoruz ama 'Swipe' özelliğinin fiziksel klavyeye uyarlanması ile ilgili komik konuşmalar dönüyor diyebiliriz.

4. Kötü Şaka Dedektörü

Google'ın bir nevi şaka içinde şaka yaptığı hoş bir çalışma daha var karşımızda. Google'ın 'Files Go' departmanının bundan sonra kötü şakaların tespitini yapıp sizleri uyaracağı ile ilgili kısa bir video... Buna göre Files Go en küçük bir hareketinizle kötü şakaları silebilecek.

5. Googz

Son şakamız da Google Avustralya ekibinden geliyor. Google'ın Avustralya menşeli Googz'a her şeyiyle devredilmesini konu alan ve oldukça gülümseten hoş bir şaka daha.

Evet, Google'ın 1 Nisan için hazırladığı şakalar bunlardı. Siz içlerinden en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.