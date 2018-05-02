Google'ın 14.000 Byte Olan Logosu 305 Byte'a Nasıl Düşebilir

Google'ın logosu, 1997 senesinden beri bazen minimal bazen de büyük tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıktı. Peki, logo sadece boyutsal olarak küçültülüp nasıl olduğu haliyle kalabilirdi?

Google'ın logosunda büyük bir tasarımsal değişikliğe çok uzunca bir süre gitmeyeceğini kolayca tahmin edebiliriz. Nitekim şu an dünyanın en bilindik markaları arasındalar ve herkesin aklında yer eden ikonik bir logoları zaten mevcut. Google da zaten bunun farkında ve 1999 yılında en sağından ünlem işaretini kaldırdığı logosunu yaklaşık 20 yıldır aynı haliyle kullanıyor.

Dilerseniz logo değişiminin boyuta olan etkisine değinmeden önce logolara kısaca bir göz atalım:

Google'ın şu an kullandığı logodan bir önceki logosu Serif fontunu kullanıyor. Bu fontla logo hazırlamanız için bezier eğrilerini kullanmanız gerekiyor. Bu eğrileri bir araya getirince toplamda 100 farklı köşe noktası oluşuyor ve 6 KB (6,380 byte) boyutunda bir logo elde ediyorsunuz. Sıkıştırma işlemlerinden sonra logonun boyutu 2 KB'a (2,145 bytes) düşüyor.

Logonun daha basitleştirilmiş versiyonu ise küçük 'g' harfi dışında neredeyse tamamen yuvarlaklardan ve karelerden oluşturulabiliyor.

Logonun tamamı şu şekilde bir araya geliyor:

10 adet yuvarlak (her bir harf için ikişer tane)

5 tane kare (iki tane büyük 'g' için, bir tane 'l' için, iki tane de 'e' için)

7 köşe noktalı şekil (küçük 'g' harfi için)

Bu şekilde örneklendirebileceğimiz bir grafiği şöyle gösterebiliriz:

Google'ın bu tür bir değişime gitmesi yukarda görebileceğiniz 'G' harfinin boyutunu 305 byte'a çekebiliyor. Sıkıştırma işleminden sonra ise bu boyut 195 byte'a kadar düşebiliyor. Google'ın henüz böyle bir işleme gerek duymadığını ekleyelim. Elbette haklı bir gerekçeleri vardır ama sunucularına sağlayacağı fayda ve bir günde milyarlarca insanın Google'a girdiğini düşünürsek oldukça gerekli bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz.