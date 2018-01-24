Google'ın 20 Milyon Dolar Ödüllü Yarışmasına Katılan Olmadı!

Google, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklama ile 20 milyon dolarlık bir 'uzay' yarışı başlatmış ve 2017 yılı içinde Ay'a ilk uzay aracı indirmeyi başaran şirkete 20 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. 2018 yılına girdik, herhangi bir şirket Ay'a uzay aracı indirmeyi başarmış değil.

Google geçtiğimiz yıl müthiş bir yarışma duyurusu yapmış ve adeta uzay çalışmalarına olan desteğini göstermişti. Teknoloji devi, Lunar X Prize adını verdiği yarışmada kazanan şirkete 20 milyon dolar (76 Milyon TL) ödül vermeyi vaat etmişti.

Google’ın Lunar X Prize yarışmasını kazanmak için şirketlerin %90'ı özel fonlardan oluşan bir keşif aracını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Ay’a ilk indiren şirket olmaları gerekiyordu. Böyle büyük bir ödülü kazanmak elbette kolay değil.

Ne yazık ki yarışma, Google’ın tahmin ettiğinden daha zordu. Yarışmacılara tanınan sürenin üzerinden haftalar geçtikten sonra bir resmi açıklama yayınlayan Google, Lunar X Prize yarışmasının kriterlerini karşılayan bir şirket olmadığını duyurdu.

Google’ın duyurduğu 20 milyon dolarlık ödülü kazanmak için çalışma içerisinde bulunan iki şirket bulunuyordu. Bu iki şirketten biri olan Moon Express’in Ay madenciliği yapmak gibi bir hedefi vardı ve bunun için 45 milyon dolar fon toplamayı başardı.

Fakat işler Moon Express’in planladığı gibi ilerlemedi. Pek çok teknik aksaklık yaşayan şirket, 2017 yılı içinde Ay’a bir keşif aracı indirmeyi başaramadı. Hal böyle olunca da Google’ın 20 milyon dolarlık ödülü havada kalmış oldu.