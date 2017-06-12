Google, daha az yazarak daha hızlı iletişim kurmanıza yardımcı olacak yeni özellikler sunan akıllı klavyesi Gboard için dikkate değer bir güncelleme yayınlıyor.

En yeni sürümde, Google, makina zekası yoluyla yazılan yanlış kelimeleri düzeltecek ve yeni kelime önerilerinde bulunacak. Ayrıca klavyenin, kullanıcılara, yalnızca kelimeler yerine bütün cümleler de sunabilecek bir özelliği olacak. Bu özelliklerin yanısıra, emoji çizmenize ve arama kartlarını tanıtmanıza izin verecek.

Emoji çizme özelliği, sadece emojiyi göndermektense daha eğlenceli duruyor. Emoji butonuna dokunarak emojinizi çizebilirsiniz, Gboard daha sonra bu çizilen emojiyi algılayarak, eşleşen sonuçları gösteriyor. Ancak yine de, mesajlaşmayı ne kadar kolaylaştıracağını ve ne kadar kullanışlı olacağını zamanla göreceğiz.

Bugün Google'ın yayınladığı örnekte de görüldüğü gibi, emoji çizmeye başlanıldığı ilk andan beri emoji tahminleri gelmeye devam ediyor. Çizimin bitmesini beklemeyerek ve çizilen her çizgide yeni bir emoji önererek, başlattığı emoji çizme akımında Goole liderliğini sürdürüyor.

Bu özellik, Google'ın Gboard'ın kullanımını kolaylaştırmaya yönelik yaptığı ilk girişim değil. Daha öncesinde de yaptığı yenilikler vardı. Örneğin, klavyeye 'top' yazdığınız zaman, ekrana top emojisi çıkıyordu ve tıklayıp gönderebiliyordunuz.

Google, daha öncesinde de, yazı yazmak yerine çizim yaparak kullanım kolaylığı sağlama özelliği ( Hareketle Arama) üzerinde çalışıyordu. Şimdi, bu özelliği Gboard'a ekleyerek kullanıcılarına, bu özelliğin ilk meyvelerini sundu. Ayriyeten Google'ın çizimleri tanıma becerisi son zamanlarda epey gelişti. Nisan ayında AutoDraw'u başlatmıştı, böylelikle çizimlerinizi şekillendirebilmeyi sağladı.

Şu an Gboard, en modern klavyelerin yaptığı gibi kelime düzeltmeleri yapabiliyor ve yazdığınız kelimelerin devamında gelecek kelimeyi tahmin edebiliyor. Google, bahsedilen özelliklerin 200'den fazla dili desteklediğini dile getiriyor.

Ayrıca güncellemeyle birlikte, bu uygulamayı kullanılarak yapılan aramalarda birden fazla sonucu göstermeyi amaçlıyor. Arama kartları ise daha etkili kullanılabilecek. Örneğin, karta tıkladığınızda Haritalar'a, Youtube'a gidebilir veya arama yapabilirsiniz.