Google, günümüzde bilgilerin bir telefon kadar uzak olmasını sağlıyor. Ancak bu bir telefon kadar uzak teknoloji sizi dolandırabilir.

Google, her yıl trilyonlarca aramayı işler; yapılan aramaların %15'i ise ilk kez aranıyor. Daha önce kimse bu aramayı yapmadı. Bu yüzden Google'daki dolandırıcılar bunun için sahte arama sonucu üretmez.

Çünkü; dolandırıcılar dünya üzerindeki en çok aranan kelimeleri kullanır, bunu da daha fazla insanı kötü emellerine alet etmek için yaparlar. Bu tür tuzakları engellemek için şu tür aramalardan uzak durmalısınız:

Durdurulan Yazılımlar

Şirketler bazı yazılımların satışını durduklarında ve indirme linklerini kaldırdıklarında dolandırıcılar bunu bir şans olarak görüyor. Bazense kötü amaçlı siteler, orijinal programı indirmenize izin verebilir, ancak ücretsiz bir yazılımdan bile ücret isteyebilir.

Örneğin; Windows'un indirmelerini durdurduğu Windows Movie Maker, Google kullanıcıları için oldukça cazip bir program. Geçen yıl bu dolandırıcılık tekniği oldukça sık karşımıza çıktı, arama sonuçlarındaki bağlantıya tıkladığınız zamansa 'tam sürüm için' sizden 29.95 dolar isteniyor.

Microsoft Teknik Destek

Yine birçok dolandırıcı, sizi telefon üzerinde gezinirken yakalamayı hedefler. Bu tür kötü niyetliler, Microsoft''un sanki çağrı merkezi varmışçasına sizi onları aramaya teşvik eder. Bu tip numaraları aradığınızda bilgisayarınızın kötü amaçlı bir yazılımla uğraştığını söylerler. Onların size yardım etmesini beklerken bilgisayarınıza sızdıklarında banka şifresi ve diğer kişisel bilgilerinizi ele geçirmek için zaman kaybetmezler.

Bunun yerine size birtakım şeyler satmaya çalışan bir adam ya da kadınla karşı karşıya kalırsınız. Microsoft Teknik Destek, ülkemizde yalnızca '4446787' üzerinden hizmet veriyor. Bunun dışında kendilerini 'çağrı merkezi' olarak gösteren yerlerle irtibata geçmenizi hiç mi hiç tavsiye etmeyiz.

En Popüler Siteler

Google, 2016 yılında 1.7 milyar dolandırıcı arama sonucunun fişini çekti, ancak hala hileli tarayıcı sonuçları internette kol gezmeye devam ediyor. Örneğin, Amazon geçen sene dolandırıcılar tarafından kullanılan en popüler site olma unvanını taşıyordu.

Özellikle kasım ayında başlayan 'Black Friday' adlı etkinlikte tekrar ortaya çıkmaya başlayan sahtekarlar, satış yapanların müşterilerini ellerinden almayı planlıyor. Aynı şekilde bazı kullanıcılar YouTube için de bu taktiğin kullanıldığını tespit etti. Bu durum yalnızca Amazon için değil, Facebook, Twitter gibi birçok popüler site için de geçerli.

Bitcoin Reklamları

İşte geldik son zamanlarda tomurcuk gibi her yerden fırlayan Bitcoin reklamlarına. Geçen sene %1000 değer kazanan Bitcoin reklamları da insanlar için oldukça umut verici olacağından dolandırıcılar bu zaaftan da faydalanıyorlar.

Bitcoin yahut Blockchain hakkında bilginiz varsa zaten böyle şeylerin tuzağına düşmezsiniz, ancak yeni yeni kripto paralara ilgi duyduysanız ve satın almak istiyorsanız dolandırıcılar için kolay lokmasınız demektir.

Eğer "Bitcoin nedir?" gibi bir arama yaparsanız bu sizin için tehlike teşkil etmez ama "Bitcoin yatırım danışmanlığı" gibi bir arama yaparsanız birçok yanıltıcı içerikle karşı karşıya kalacaksınız. Keza bu tip dolandırıcılıkların önüne geçmek için Twitter, Facebook ve Bing şimdiden böyle reklamları yasakladı.