Google’ın Amiral Gemisi Chromebook Pixel, Geri Dönüyor!

Google, yazılım işinden kazandığını cihaz üretimine yatırmaya devam ediyor, bilgisayar ve tablet karışımı olan Chromebook Pixel’i yeniliyor. 99 dolarlık dokunmatik kaleminin yanı sıra cihazın fiyatı 1749 dolara kadar çıkacak.

Teknoloji çağının en büyük firmalarından Google, tüketiciye yönelik ürettiği cihazların sayısını arttırmaya kararlı görünüyor. Pixel akıllı telefon serisinin 2. üyesi yoldayken, dünya çapında daha geniş dağıtım ağıyla satışa çıkartılması bekleniyor. Apple ile verilen yazılım rekabetine yeni bir boyut katacak cihazlar arasında Chromebook serisi de var.

Ancak Google nedendir bilinmez, çıkarttığı ürünleri sınırlı sayılarda üretip iç pazarlarda tüketiyor. Tüketicilerin ilgiyle karşıladığı ürünler olmalarına rağmen önceki Pixel ve Chromebook modelleri, onları dört gözle bekleyen insanların eline ulaşmadı. Bu nedenle Google, Apple’ın bir numaralı üretici rakibi olmaktan geri kaldı ve tahtı göz göre göre Apple’a kaptırdı.

Chromebook Pixel de, bu makus talihten nasibini alarak üretilmeyen ürünler arasındaydı. Ortaya çıkan yeni detaylara göre mükemmel donanım özellikleriyle yenilenecek Chromebook, fiyatlarıyla cepleri ve yürekleri dağlayacak. En üst düzeydeki özelliklerle satın alacağınız versiyonu 1749 dolar olacak. Ayrıca cihazın her versiyonunda kullanılabilecek dokunmatik ekran kaleminin fiyatı da 99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Cihazın klavye kısmı, ekran arkasına katlanarak bu alanın öncüsü olan Lenovo’nın Yoga dizüstü serisine benzeyecek. Bu nedenle Chromebook Pixel’i tablet ve dizüstü karışımı bir cihaz olarak nitelendirebiliriz.

Yeni Chromebook Pixel’in Özellikleri:

Tablet ve dizüstü bilgisayar hibridi

Dokunmatik ekran

USB Type-C bağlantısı, kulaklık girişi

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri

Basınca duyarlı Pixelbook Pen dokunmatik kalem (harici fiyatlandırılacak)

ChromeOS işletim sistemi

Fiyatlar: 128 GB için 1199 dolar, 256 GB için 1399 dolar ve 512 GB için 1749 dolar.

4 Ekim’de Google'ın internet mağazasında satışa çıkması beklenen cihazla ilgili detaylı bilgiler elimize ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.