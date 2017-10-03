Google’ın Amiral Gemisi Pixel 2’den Son Sızıntılar Geldi!

Google, amiral gemisi rekabetinde Pixel 2 ile yola devam demek için 4 Ekime kadar bekleyecek. Ancak cihazdan büyük bir sızıntı daha geldi ve ön paneli dahil ekranı hakkında artık neredeyse her şeyi biliyoruz.

Her ne kadar yetersiz bir dağıtım ağı ve başarısız pazarlama stratejileriyle çıksa da Google’ın bir önceki amiral gemisi Pixel oldukça kaliteli bir cihazdı. Elbette bu kalite, sadece bilmekle sınırlı olduğundan ve ürüne ulaşmak isteyen çoğu tüketicinin hevesi kırıldığından dolayı başarısız diyen otoriteler de var. Kısmen hak vermemek elde değil doğrusu. Çünkü iyi pazarlanmamış bir telefon isterse Mars’a gitmeyi vadetsin, başarısızdır.

Şimdi Apple ile devam eden rekabetine yeni bir boyut katmak isteyen Google, Pixel 2 ile geliyor. Yeni yapılan sızıntılarla cihazın ekranı hakkındaki soru işaretlerimiz ortadan kalkıyor.

Pixel 2 XL modelinin sızdırılan ön panel fotoğrafları, teknoloji medyasında sızıntı editörü olarak bilinen Evan Blass tarafından paylaşıldı:

Telefonun yan taraflarını tıpkı HTC U11’deki gibi sıkarak Google Asistan’a ya da farklı uygulamalara erişim sağlamamız mümkün olacak.

Cihalar ilk Pixel modellerine kıyasla daha küçük çerçevelere sahip olacaklar. Ayrıca ham Android yazılımında birkaç arayüz değişikliği görüyoruz. Bu değişikliklerin Android One gibi torpilli diğer cihazlara gelme durumu an itibariyle net değil.

Google’ın Pixel 2 tanıtımını yarın yapacağını düşünürsek bu son sızıntıların doğruluğunu tartışmamıza bile gerek kalmaz.

Google Pixel 2 Özellikleri:

Ekran: 5.0 İnç, 1080x1920 (FHD), AMOLED, Çizilmeye Dirençli Cam, Corning Gorilla Glass 5 (Pixel 2 XL: 6.0 inç, 1440x2560 (QHD)

İşlemci: 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, 2.45 GHz, Adreno 540

RAM ve dahili bellek: 4 GB, 64 GB (Pixel 2 XL: 128 GB)

Batarya: 2700 mAh (Pixel 2 XL: 3450 mAh), USB Type-C

İşletim Sistemi: Saf Android 8.0

IP67 su ve toz direnci

Kamera: 12.3 MP Arka, Çift Tonlu Flaş, 4K Video Kayıt, 720p @240fps, 1080p @ 120fps

Ön Kamera: 8 MP, 1080p, 30 fps

Bugün gerçekleşecek lansman sırasında bütün detayları size aktarıyor olacağız. Takipte kalın :)