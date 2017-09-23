Android P'ye Gelmesini İstediğimiz 3 iOS 11 Özelliği

Apple'ın iOS 11'inde gerçekten devrimsel bulduğumuz ve yeni Android sürümüne de gelmesini istediğimiz 3 iOS 11 özelliğini sizin için listeledik.

Apple bazen gerçekten çıkardığı ürün ve güncellemeleriyle ilgili övünürken abartmayı seviyor. Bunu biliyoruz. Ancak yine de bunca yıldır piyasada tutunmalarının tek sebebi kendi ürünlerini çok iyi pazarlamak değil. Apple gerçekten her yeni ürününde bizi en az bir ya da iki devrimsel özellikle karşılıyor.

Bu tip özellikler de Apple'ın genelde var olduğu pazarlara bir tür etki de bırakmasını sağlıyor ve bir anda rakip şirketlerinde bu devrimsel özellikleri kendi cihazlara getirmesiyle birlikte, Apple sevmeyen kullanıcıların da faydalanmasını dolaylı olarak sağlıyor. Biz de bu yüzden Apple'ın iOS 11 güncellemesiyle birlikte getirdiği ve gerçekten devrimsel özellikler olduğuna inandığımız için Android'in de yeni sürümüyle beraber acilen kendi yazılımına eklemesi gerektiğini düşündüğümüz 3 özelliği listeledik.

Arttırılmış Gerçeklik( Augmented Reality) Uyumluluğu

"Arttırılmış Gerçeklik" yani "Augmented Reality" gerçekten sevdiğimiz bir teknoloji. Adından bahsedilmeye belki Apple'ın yeni ürüleriyle başlandı fakat 4-5 senedir hayatımıza dahil olmasına rağmen, teknolojinin attığı en önemli adımlardan biri olarak anılıyor. Bunun en ilkel örneğinin Snapchat veya Instagram yüz filtreleri olduğunu söylemek mümkün. Ancak arttırılmış gerçekliğin bir kaç komik surat yapmaktan çok daha fazla yapacağı şey var.

Öncelikle VR yani Sanal Gerçeklik teknolojisinin bir üst seviyesi olacağına inanılan bir teknoloji bu ve eğer bu iki kavram birleştirilirse ortaya çıkan Mixed Reality gerçekten de bilim kurgunun geldiği son nokta haline geliyor. Öncelikle eğitim, sağlık ve bilim gibi alanlara uygulanabilirliği çok heyecan verici. Bu anlamda Android gibi açık kaynak kodulu bir işletim sistemine uyarlanması demek, geliştiriciler için sonsuz ihtimal demek. Gerçi Apple'da Arttırılmış Gerçeklik için geliştirdiği ARKit'i tüm geliştiricilerine dağıttı ama. Yine de burada bombanın Android tarafından geleceğine inanıyoruz.

iMessage'a uyarlanmış Apple Pay

Hayatımızda bir sürü ödeme yöntemi ve bankaların uygulamalarıyla sağlanan mobil ödeme yöntemleri var. Ancak hiç biri Apple Pay'in iMassage'a uyarlanması kadar kolay ve pratik değil maalesef. Öncelikle mesajlaştığınız arkadaşınıza tek tıkla hesabınızdan 20 lira borç gönderebilmek inanılmaz güzel bir özellik. Ayrıca yeni iOS 11 'in yaygınlaştırılmasıyla birlikte, yeni bir pazar alanı açma ihtimali bile var. Google'ın da buna benzer bir ödeme yöntemi var ancak Apple Pay kadar kapsamlı değil. Ayrıca Google'ın önce Android için bir son mesajlaşma programı belirlemesi gerekiyor.

Sürüş Sırasında Otomatik Olarak "Rahatsız Etme" Moduna Girmesi

Yani Android'de bulunan Google Haritalar'ın ne kadar harika işleyen bir navigasyon sistemi olduğunun yeterince farkında mıyız bilmiyorum? Yine de cihazdan cihaza değişebilecek olsa da, şu an ortalama hızlı çalışan bir çok Android'li cihaz için bu böyle. Bu yüzden de Android kullanıcıları bu özelliğin ilk olarak Apple'ın iOS 11'le getirdiğine çok şaşırmışlardır. Yani bu zamana kadar yapılmamasının sebebi vizyonsuzluk mu yoksa kararsızlık mı bilmiyoruz. Ancak Android P ile birlikte otomatik devreye giren sürüş moduna bir çok akıllı telefon kullanıcısının ihtiyacı, onu biliyoruz!

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Android'de görmek istediğiniz iOS 11 özellikleri neler?