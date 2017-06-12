Google’ın Apple’a En Sağlam Cevabı Chrome Tablet Olacaktır

Geliştiricilerin, ürünlerini geleceğin bilgi işlem dünyasına hazırlamaları için her zaman doğru araçları kullanmaları gerekir. Google bugünkü konumuyla bunu yapması gereken şirketlerin başında geliyor ve Apple, görünen o ki geliştiricileri daha çok seviyor.

Apple'ın WWDC 2017 duyuruları birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Aslında çoğumuzu yakından ilgilendiren bir detay vardı: iPad’ler artık PC platformlarına daha yakın özelliklere kavuşuyor. Apple üstelik bunu şu an sadece iOS 11’in tabletlere özel olarak tasarlanan yazılımlarıyla sağlıyor. İlerleyen zamanlarda belli ki iPad’leri bilgisayarlardan ayırabilmek için çok az nedenimiz kalacak.

Bu ataklar, dişli rakibi Google’ın bir an önce harekete geçmesi gerektiğine işaret ediyor. Bunu yapmak için önünde çok fazla engel bulunmayan arama motoru devinin faaliyete geçmesi için çok az bir zaman ve ChromeOS teknoloji dünyasındaki en büyük nimetlerden birisi olabilir.

Chromebook'taki yazılım, yeni nesil bir işletim sistemi için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır:

Birçok kişi aynı fikirde olmasa da ChromeOS, tabletler için ideal duruma getirilebilir. Elbette bilgisayar programcıları için pek mantıklı bir seçenek olmayan Chromebook’lar son kullanıcıları yeterince memnun ediyor. Apple cephesine baktığımızda geliştiricilerin iPad performansından memnun olduklarını görüyoruz. Her platformdaki ham iOS deneyimi, tatile giden geliştiriciler için Android'e göre daha temiz ve daha serin bir havuz gibi.

Google’ın Pixel cihazlardaki gibi kendi tabletlerini üretmesi için de bir engel yok üstelik. ChromeOS’in çalıştığı tabletler ise ne yazık ki geleceğin geliştiricileri için yeterli bir alan sunmuyorlar. Ayrıca Android tabanlı tablet üreticilerinin, kendi arayüzlerini kullanmaları ve söz konusu cihazların ham Android deneyimi sunmaması, rekabet açısından bir adım geriden geliyor.

İyi bir Chrome tablet içinse ciddi yatırımlar gerekiyor. Bu iyi cihazların son kullanıcıya yansıyan fiyatları da epey yüksek, fakat gerçekten iyi bir tablet her zaman pahalıdır. Dürüst olmak gerekirse, geleceğin bilgisayarları olacak tabletler konusunda Google’ın sessizliğini anlamak oldukça zor. Sonuçta dişli rakibi dediğimiz Apple ile sadece yazılımsal olarak rakabet edebilen Google’ın elektronik cihaz üretimi konusunda tecrübesizliği var. Ayrıca kaliteli bir tablet için harici klavye gibi birçok donanım geliştirilmesi de gerekiyor.

Google böyle devam ederse elektronik cihaz yarışında her zaman yenilgiyi kabul etmek zorunda. Sonuçta geliştiriciler en iyi işlerini her zaman ham cihaz ve yazılımlar üzerinde ortaya koydular. Birçok ana akım uygulama yapımcısı olan şirket ürününü önce iOS’ta yayımladı, sonra Android’e optimize etti. Halbuki Android kullanıcısı daha fazlaydı fakat onlar serin yerlerde tatile çıkmayı tercih ettiler.

Umarız Google bu temel çelişkileri giderecek üst düzey tablet üretmeyi başarır. Yoksa rekabeti açısından tehlike çalmaya başladı bile.