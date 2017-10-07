FCC (Federal Communications Commision) Google’a, ‘Project Loon’ balonlarını Puerto Rico üzerinde uçurma izni verdi.

.Daha önce yaşanan sel felaketinden sonra GSM bağlantısı sunabilen balonlarını Peru üzerinde uçuran Google, o zamanlar yerde hizmet veren bir şebeke sağlayıcısıyla iş birliği yapmış, yaşanan felakete yardım amacıyla yer istasyonundan gelen yayını balonlara iletmişti.

Fakat Puerto Rico’da ise durum farklı. Google’ın inovasyon laboratuarı ‘X’, işleri sıfırdan yapacak. Puerto Rico’nun fırtınadan zarar gören ve halihazırda kapasitelerinin üzerinde çalışmakta olan Telekom firmalarının bu çalışmada Google’la birlikte çalışmak için yeterli kaynakları olup olmadığı bilinmiyor.

Yine de adanın 3.5 milyonluk nüfusunun arkadaşları ve sevdikleriyle iletişim kurmalarını sağlama şansı olup olmadığını denemeye değer. Puerto Rico’nun altyapısı Maria kasırgasından sonra alt üst olmuştu. Puerto Rico hükümetine ait bir web sitesinde belirtildiğine göre baz istasyonlarının %25’ten azı faaliyete geçebilmiş, ve elektrik kaynaklarının sadece %10’u kadarı tekrar çalışmaya başlayabilmiş.

Google’ın ‘Project Loon’ balonları, yerde bulunan baz istasyonlarından gönderilen sinyallerin, yaklaşık 20.000 km havada seyyar halde bulunan balonlara yansıtılarak, daha sonra yer üzerindeki insanların cep telefonlarına iletilmesiyle çalışıyor. Peru’da gerçekleştirilen çalışmada projenin liderine göre 160GB verinin, yaklaşık İsviçre büyüklüğündeki bir alana gönderilerek, 30 milyon civarında WhatsApp mesajının ya da 2 milyon civarında eposta iletisinin gönderilip alınması sağlanmış.