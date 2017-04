Google, oyun sektörüne bir türlü girmiyor. Google'ın baş oyun tasarımcısı, Google'ın oyun konusunda ilgisizliğinden dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Google, internetin neredeyse her alanına el atmış durumda. Şu anda kullandığımız internet için 'Google tarafından yönetilen bir dünya' tanımlanasını yapabiliriz. Google’da ön plana çıkmak, her alanda önem arz ediyor. Google’a karşı gelecek kadar büyümüş birkaç şirket oldu ancak onlar bile Google’ın gücü karşısında pek bir şey yapamadılar. Ancak her ne hikmetse Google’ı oyun dünyasında bir türlü göremedik.

Google’ın baş oyun tasarımcısı, şirketin halihazırda kendi video oyunlarını yapma konusunda ilgisinin olmamasından kaynaklı olarak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Noah Falstein, kendi bloğundan yaptığı açıklamada “Google'a devasa ve kaliteli oyunlar geliştirmek için girmesine rağmen, hiçbir zaman bu fırsat kendisine tanınmadı” dedi ve bu yazı ile istifasını açıkladı.

Google’ın video oyun endüstrisine önem verdiği bir zamanda ekibe katılan Falstein, Niantic Labs’ın Google ile beraber olduğu zamanlarda Pokemon GO’nun atası niteliğinde olan Ingress’i yayınladı.

Arkasından Google yeni oyunlar geliştirmek yerine Niantic’ten ayrılma kararı almış ve Niantic, 2015 yılında bağımsız bir oyun firması olmuştu. Bunun ardından Nintendo ile anlaşan Niantic Pokemon GO’yu piyasaya sürerek, son yıllarda ortaya çıkmış en büyük oyun reklamını yapmıştı. İnanılmaz oynanma rakamlarına erişen Pokemon GO, Niantic’i bir hayli mutlu etmişti. Pokemon GO’yu duyurduktan bir ay sonra Google Niantic’e yeniden yatırım yapmış ve video oyunlarına yeniden yönelmişti, ancak bu süreçte yine oyunlara olan ilgisizliğine devam eden Google, Falstein’i çileden çıkartarak istifa etmesine sebep oldu. Şirket gelecekte kendi oyunlarını geliştirmeyi düşünmüyor gibi gözüküyor, halbuki “Google Haritalar” üzerinde sağlam bir RPG oynamak için neler vermezdim. :)