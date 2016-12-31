Teknoloji Devi Google'ın Bilinmeyen Özellikleri

Belki de daha önce hiç duymadığınız Google özelliklerini sizler için bu haberimizde listeledik.

Arama motoru sitelerinden Google, en çok kullanılan sitelerden birisi. 1998 yılında beri kullanımda olan arama motorunda, aylık ortalama 11.944 milyar'dan fazla arama yapılıyor. İnsanların gün içerisinde sık sık ziyaret ettiği Google (hatta Google'da Google'ı aratanlarda dahil), kendimi şanslı hissediyorum bölümü ile ziyaretçilerine eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Chuck Norris

Oynadığı filmler ve esprileri ile tanınan Chuck Norris, Google'da oldukça farklı sonuçlar ile karşımıza çıkıyor. Kendimi şanslı hissediyorum kısmına "Find Chuck Norris" yazdığınızda, Google size "Siz Chuck Norris'i bulamazsınız, o sizi bulur" mesajı karşılıyor.

Pong Oyunu

Google'ın arama motoru ile Pong oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Arama çubuğuna "Atari Breakout" yazarak arama yaptığınızda, sayfa birden pong oyununa dönüşüyor.

Ekran Döndürme

Google arama ekranını tek cümle ile saat yönünde döndürebilirsiniz. Yapmanız gereken arama çubuğuna "do a barrel roll" yazıp, ekranı izlemek.

Sonsuz Arama

Google'da hiç bitmeyen bir arama yapabilirsiniz. Arama çubuğuna yazacağınız "Recursion" kelimesi ile Google'ı sonsuz bir döngü içerisine sokabilirsiniz.