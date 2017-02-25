Google'ın özellikle iş amaçlı kullanılacağını düşündüğü belli grupların oluşturulduğu sosyal ağı Google Spaces daha bir yaşını doldurmadan veda ediyor.

Google, özellikle Android işletim sistemiyle günümüzün en yaygın kullanılan yazılımlarının sahibi ancak bu durumda bile bazen istediği başarıya ulaşamayabiliyor. Google'ın geçtiğimiz yıl Google I/O 2016 etkinliğinde tanıttığı gruplar oluşturulan sosyal ağı Google Spaces, daha ilk yaşını doldurmadan kullanıcılara veda edecek.

Google Spaces isimli uygulama kullanıcıların diğer Google hesaplarıyla ortak bir grup oluşturmasını, bu grupta çeşitli paylaşımlar yapmasını ve grup halinde gönderilerle ilgili konuşulmasını sağlıyordu ancak beklenen ilgiyi görmeyen bu uygulama artık son günlerini yaşıyor.

Google Spaces, 3 Mart itibariyle gönderi paylaşımına kapatılacak ve kullanıcılar sadece eski içerikleri okuyabilecek. 17 Nisan tarihinde ise Google Spaces'in fişi tamamen çekilecek ve eski içeriklerin de silinmesiyle bu platform yok olacak.