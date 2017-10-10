Yapay zeka ve öğrenen makineden, “eğitilebilen makine” sürecine geçiş yaptık. Google, bilgisayar başında yapay zeka yazılımını eğitmemiz için şahane bir sistemi hizmete soktu.

Bu zamana kadar muhtemelen makine öğrenimi terimini az da olsa duymuşsunuzdur. Temel anlamda bu, bilgisayarı yazılımlar aracılığıyla eğitmek demek. İnsan beynine benzer bir şekilde oluşturulan yapay ve yazılımsal sinir ağları, makine öğreniminin teknik temelini oluşturur. Yapay zekaların çevresel etmenleri kolayca kodlayarak öğrenmesi için insan desteği şarttır. (En azından şimdilik.)

Google bilgisayar kameranızı kullanarak, yapay zekayı kolayca programlamanızı sağlayan eğlenceli bir hizmet sunmaya başladı: Teachable Machine

Yani Eğitilebilir Makine. Özellikle çocukların yapay zeka ile haşır neşir olmalarını sağlamak için harika bir yöntem. Çünkü onların geleceğinde yazılım bilgisi diğer bilgilerin çok daha önüne geçecek ve yapay zekasız hayat sürmek zorlaşacak.

Videoda da gördüğünüz gibi belirli jestlerimizi GIF’lerle eşleştiriyoruz ve cihazla fiziksel temas kurmadan yazılım komutları verebiliyoruz. Elbette yazılım makine öğreniminin en temel fonksiyonlarına dayalı olarak çalışıyor. Ancak bundan birkaç sene öncesine göre alınan yol gerçekten hayret verici.

Bir yapay zekayı eğitmek neden önemlidir?

Çünkü öğrendikçe gelişen ve daha çok fonksiyon sunan yazılımlar üretmemiz artık mümkün. Bir binek otomobil aldığınızı düşünün ve onu engebeli bir araziye götürerek arazi aracı olmayı öğrettiğinizi hayal edin. Eğer anlaştıysak, araba yerine yazılımları koyarak yapılacak şeylerin sınırı olmadığını bir kere daha vurgulayabiliriz.

Google bu sistemin tarayıcımıza gömülü olarak çalıştığını söylüyor. Sistem içine dahil olan herkes şirketin sunucularında bulunan yazılımı eğittiğinden, her geçen gün daha çok kişiden daha fazla komut öğrenebiliyor.