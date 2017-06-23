Sundar Piachi'den Beyin Açıcı "Hamamböceği" Teorisi!

Şu anda Google'ın CEO'luk görevini devam ettiren Sundar Piachi, yaptığı bir konuşmada Hamamböceği terisinden bahsetmişti. İnsanların nasıl davrandığını ve buna karşılık nasıl davranması gerektiğini anladığı anısını anlatan Piachi'nin konuşmasına bir bakalım.

Dünyanın en büyük ikinci şirketi Google’ın başında olan Hindistan uyruklu Sundar Pichai, Google’ın CEO’su olduktan sonra herkese ilham verecek bir konuşma yaptı. Hamamböceği teorisini ortaya atan Sundar Pichai, insanların verdiği tepkileri bu şekilde açıkladı. Ayrıca bu konuşmadan anlıyoruz ki, dünyanın en büyük şirketlerinden birisinde CEO olmak istiyorsanız, çok iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Sundar Pichai’nin hamamböceği teorisi;

Bir gün bir restoranda oturuyordum. Oturduğum sırada bir hamamböceği aniden uçtu ve bir bayanın üzerine kondu.

Kadın bunu gördükten sonra çığlık atıp zıplamaya başladı.

Paniklemiş yüzü, titreyen sesi ve zıplayan vücudu ile tamamen savunmasız bir şekilde hamamböceğinden kurtulmaya çalışıyordu.

Bu süreçte oturduğu arkadaşları da paniklemeye başladı.

Hamamböceği sonunda kadının üzerinden düştü, ancak bu sefer de gruptaki başka bir bayanın üzerine geldi.

Bu sefer de bu kadın aynı olayları yaşamaya başladı.

Bu süreçte yardımcı olmak için hızlıca bir garson geldi.

Kadın debelenirken hamamböceği bu sefer garsonun üzerine düştü.

Garson bunu görünce hiçbir şey yapmadı, sakince durdu ve gömleğinde duran hamamböceğinin davranışını gözlemledi.

Hamamböceğini parmaklarıyla tuttu ve restoranın dışına attı.

Bu sırada ben de kahvemi yudumluyordum ve bu eğlenceyi izliyordum.

Bu sahneleri gördükten sonra aklıma birkaç düşünce ve merak konusu geldi.

Bu davranışlardan hamamböceği mi sorumluydu?

Eğer öyleyse neden garson rahatsız olmadı?

Asıl sıkıntı hamamböceğinde değil, garsonun yaptığını yapamayan bayanlardaydı.

O an fark ettim ki beni rahatsız eden babam, patronum veya karımın bağırması değil, beni rahatsız eden bağırışlardan gelen rahatsızlığı kontrol edemememdi.

Beni rahatsız eden trafiğin sıkışık olması değil, trafik sıkışıklığının verdiği rahatsızlığa karşı koyamamamdı.

Sorundan çok kendim kaos yaratıyordum.

Hikayeden çıkarılacak dersler;

Hayatta tepki göstermemem gerektiğini anladım.

Her zaman cevap aramalıydım.

Garson cevap verirken kadınlar tepki göstermişti.

Tepkiler içgüdüsel olarak gösterilirken, cevaplar düşünüldükten sonra oluşmuş şeylerdir.

Stres ve acele kararlar almamak için düşünülür.

Hayatı anlamanın en güzel yolu.

Sundar Pichai

Google’ın başına ilk geçtiğinde çok eleştirilmesine rağmen bizim Google kardeşlerin neden Sundar Pichai’yi CEO olarak görevlendirdiğini bu konuşma, bizlere fazlasıyla açıklıyor.