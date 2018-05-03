Google'ın kullanıcılara çevrimiçi alışverişlerinde daha hızlı ödeme imkanı sunduğu Google Pay için masaüstü ve iOS desteği geldi. Artık Chrome, Firefox ve Safari'ye Google Pay hesabı kurarak çevrimiçi alışverişlerde Google Pay kullanmak mümkün.

Kendi mobil işletim sistemini kullananların ödeme işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesi amacıyla Android için Google Pay uygulamasını kullanıma sunan Google, şimdi de masaüstü ve iOS kullanıcılarının Google Pay’den faydalanması için servisinin kullanım alanını genişletiyor.

Google Pay kullanıcıları, bu çapraz platform servisi sayesinde çevrimiçi alışverişlerinde ödemeleri daha hızlı gerçekleştirirken, ayrıca kayıtlı kredi kartı, banka kartı ve PayPal hesapları ile para transferi de gerçekleştirebiliyorlar. Üstelik artık Chrome, Firefox ve Safari kullanıcıları da Google Pay avantajlarından faydalanabilecekler.

Google, hali hazırda 20 ülkede faaliyet gösteren Google Pay servisinin kullanıcı kitlesini günden güne genişletiyor. Bu da Google’ın Apple Pay gibi diğer rakip ödeme servisleri ile ciddi bir rekabet içinde olabileceği anlamına geliyor. Bu konuda Google için en büyük zorluk tüm çevrimiçi alışveriş sitelerine ‘Google Pay’ ile ödeme seçeneğini ekletmek olacak.