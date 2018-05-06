Google’ın büyük geliştirici konferansı 8 Mayıs Salı günü başlıyor. Her zaman olduğu gibi gözlerin Android'in yeni sürümünde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Chromebook'ların da gündemi meşgul etmesi bekleniyor.

Google, Geliştirici Konferansı'nı 8 Mayıs Salı günü başlatacak. Android'in yeni sürümü en çok merak edilen konular arasında olsa da, Google'ın başka önemli açıklamalar da yapması bekleniyor. Bunlardan biri de Google'ın dizüstü bilgisayar projesi olan Chromebook'lar. Bu bilgisayarlar için konferans'ta özel olarak "Chrome Os için Android uygulamalarında yenilikler" adlı bir oturumda açıklamalar gerçekleştirilecek. Bu oturumla, etkinlik programı sayfasında da kendisine yer buldu. Ayrıca şirketin Chrome OS için büyük yenilikler sunması bekleniyor. Android P ile ilgili duyuruların ise Shoreline Amphitheater'in merkez sahnesinde yapılması bekleniyor.

İşte Chromebook İçin Açıklanması Beklenen Bazı Yenilikler

Android uygulamaların bütün Chrome OS'lara entegre edilmesi planlanıyor

Google'ın, Android uygulamaların eski Chromebook'larda da çalışması yönünde bir çalışma yaptığı bildirildi. Son birkaç yılda Chrome OS için gerçekleşmiş en büyük olay, Android uygulamalarının Chrome OS ile çalışan cihazlara entegre edilmesi olmuştu. Büyük olanlar ve yeni olanlar da dahil olmak üzere daha fazla Chromebook'un Play Store desteğine kavuşması planlanıyor. Ayrıca, uyumlu bazı uygulamaların şu anda bir sorunu olduğu, pencere yönetiminin ve ölçeklemenin düzeltilmesi yönünde adımlar bekleniyor. Chromebook'taki Android uygulamaların ve telefonda kullandığınız uygulama simgelerinin de eşitlenmesi düşünülüyor.

Yeni Chromebook'ların tanıtılması bekleniyor​

Artık projenin donanım tarafını da güçlendirmek isteyen Google'ın, 4K ekranlı ilk Chromebook dahil olmak üzere yeni modeller sunması bekleniyor. Ayrıca, Apple'ın eğitim odaklı bir ürün çıkarttığını düşünürsek, Google'ın yeni Chromebook'larından bazılarını dikkat çekmek için göstermesi beklenebilir. Google’ın, Chrome OS işletim sistemiyle çalışan bazı tabletleri de göstereceğiz konuşulan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Acer, Chrome OS işletim sistemi kullanan ilk tableti Chromebook Tab 10 ile piyasadaki yerini almıştı.

Fuchsia OS için yeniliklerin duyurulması bekleniyor

Google'ın, telefon, tablet ve laptoplarda birbiriyle uyumlu çalışması için üzerinde çalıştığı Fuchsia OS için de bir takım yenilikler duyurması bekleniyor. Google'ın Chrome ve Android'i birleştirdiği söylenen bu işletim sistemi hakkında daha fazla bilgi verip vermeyeceği kesin olmasa da beklentiler bu yönde.

Bakalım Google'ın 8 Mayıs'ta Kaliforniya'da düzenleyeceği Geliştirici Konferansı'nda beklenen yeniliklerin aksine bir tutum yer alacak mı? Ne gibi yenilikler yer alacak hep birlikte göreceğiz.