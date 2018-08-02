Google’ın Çin’e Özel Servisi, Çalışanlarını Öfkelendirdi

Çin’de yasaklı olan Google, 1.3 milyar nüfusu olan bu pazara girmenin yolunu arıyor. Firmanın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Dragonfly adındaki Çin’e özel arama motoru, çalışanları sinirlendirdi. Peki çalışanlar, şirketlerinin büyümesine neden öfkelendiler?

Teknoloji devi Google, arama motoruyla Çin pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmanın raporlarına göre Dragonfly adını taşıyacak bu arama motoru, sıradan Google’dan epey farklı olacak. Çin’deki Xi Jinping Komünist Parti rejiminin baskısı nedeniyle arama sonuçlarını sansürleyecek olan şirket, ülkede izin verilmeyen bazı sonuçları da devre dışı bırakacak.

Söz konusu sansürler arasında Çin’in yasakladığı siteler, insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protestolarla ilgili terimler yer alacak. Google çalışanlarının tepkileri ise tam da bu sansürlemeler yüzünden. Çoğu çalışan bu yaklaşımın Google politikalarına uymadığı, kimliğine yakışmadığını söylüyor. Hatta grup konuşmalarında bu durumu sert şekilde eleştirenler de var.

Google’ın bu adımı halihazırda ticari savaş verdiği ABD yöneticilerinin de gündemine oturdu. Senatör Marco Rubio, “Google’ın bu planlarını duymak son derece rahatsız edici.” dedi. Ardından Google’ın var olan politikalarını farklı şekilde yansıttığını vurgulamak için hatırlatma yaptı. Şirket bu yılın başında Project Maven adında bir programın parçası olarak ABD Savunma Bakanlığı’na destek sağlamıştı.

Proje, drone görüntülerini analiz etme, insanları tanıma özellikleri üzerineydi. Geçtiğimiz haftalarda ise şirket, yapay zeka destekli silahlar geliştirmeyeceğine dair uluslararası bir anlaşma imzaladı. Kısa sürede yaşanan bu çelişkili yaklaşımlara şimdi de ticari savaş verilen Çin pazarına girme merakı eklendi.

Google CEO’su Sundar Pichai’nin üst düzeydeki bir Çin hükümet yetkilisiyle görüştüğü, ardından projenin hızlandırıldığı bildiriliyor. Söz konusu proje Android için de özel bir Çin sürümü yapılmasıyla sonuçlanabilir.