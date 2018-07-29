Google ve domain fronting sansüre karşı kullanılan etkin yollardan birisiydi. Nitekim, Google tüm geçmişi reddedip özelliği engelleyene kadar...

İnternet özgürlüğünü savunucularından sayılan Google, son zamanlarda sansürü atlamak için yaygın olarak kullanılan özellik “domain fronting”e erişimi kaldırdı. Sansür karşıtları Google’ın çekilmesini politik ve sansür destekleyici bulurken, Google sadece düzenli bir güncelleme olduğunu iddia ediyor.

Google’ın şirket temsilcisi konuyla ilgili açıklamada bulundu ve Google’ın hiçbir zaman domain fronting’i özelliğini desteklemediğini söyledi. Google’ın sisteminin sağladığı alt yapı sayesinde farkında olmadan domain fronting’in şu zaman kadar çalıştığını iddia eden temsilci, “Böyle bir özellik ekleme gibi bir planımız bulunmuyor”dedi.

Şu zamana kadar sansür karşısında mücadeleci görünen Google’a karşı aktivistler cephe almış durumda. Uzmanlar özelliğin engellenmesinin Google’a olan güveni kıracağını ve başka alternatiflere yönlendireceğini iddia ediyor. Google’ın devletten emir alması, sansürü onaylaması gibi teoriler dolaşıyor olsa da Google bunun sadece bir sistem güncellemesi olduğunu söylüyor ve şimdilik engeli kaldırmayacak gibi görünüyor.