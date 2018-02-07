Google'ın Doodle'a Taşıdığı Aysel Gürel Kimdir?

Ülkemizin efsane şarkı söz yazarı Aysel Gürel, Google’ın Doodle’ında anıldı. Peki Aysel Gürel kimdir?

Google, bugün çok büyük bir sürpriz yaparak Türkiye’nin sevilen ismi Aysel Gürel’in 89. yaş gününü Doodle yaptı. Ülkemizin en büyük söz yazarlarından biri olan Aysel Gürel, 17 Şubat 2008 yılında 80 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Hayatının son anlarına kadar sürekli çalışan birisi olarak pek çok kişiye örnek olan Aysel Gürel, belki pek çoğunuzun bilmediği, ancak her biri hit olmuş birbirinden iddialı şarkılar yazmıştır. Şarkılarını Sezen Aksu, Zerrin Özer, Nilüfer gibi pek çok şarkıcı seslendirmiştir.

Aysel Gürel Kimdir?

Renkli kişiliğinin ardına sakladığı o büyük söz yazarlığı ile Türkiye’nin en sevilen isimlerinden olan Aysel Gürel, bugün yaşasaydı 89. yaşını kutlayacaktı. 7 Şubat 1928’de Denizli’de dünyaya gelen Gürel, Firuze, Sarışın ve benim favorim olan Ünzile gibi şarkı sözlerini yazarak, ülkemiz için efsane isimler arasına girmiştir. 17 Şubat 2008’de karaciğer yetmezliği nedeniyle dünyaya gözlerini yuman Gürel, son anına kadar her zaman bizlere bir şeyler öğretmeye çalıştı.

Müjde Ar ve Mehtap Ar’ın Annesi

Türk sinema oyuncusu Müjde Ar ve sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar’ın annesi olan Aysel Gürel, çevresi tarafından “Deli Aysel” olarak anılırdı. Bu ününe rağmen yazdığı şarkılarda bu eğlenceli kişiliğinden ziyade toplum sorunlarına değinip genel olarak kadınların yaşadığı eşitsizliğe odaklanmıştır. Ölmeden önce kızlarına verdiği son nasihatte, Türkiye’deki kadınlara son öğütünü vermişti. Gürel, “Bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktaydım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir” dedi.

Türkiye’nin Şarkılarını Yazdı

Aysel Gürel, dönemin en ünlü sanatçılarına şarkı sözleri yazarak, 1970’den 2000’lere kadar olan dönemin şarkı sektörüne büyük katkı sağladı. Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu, Burcu Güneş, Zerrin Özer, Hakan Peker, Coşkun Sabah, Bülent Ersoy, Sibel Can gibi sayısız isme şarkı sözleri yaşan Gürel, bu süreçte pek çok şarkısını Türk halkına sevdirmeyi başardı. Aysel Gürel imzalı bazı popüler şarkılar;

Sezen Aksu: Firuze, Sen Ağlama, Git, Sarışın, Ünzile, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Nilüfer: Yine Yeni Yeniden, Esmer Günler

Tarkan: Sevdanın Son Vuruşu

Burcu Güneş: Tılsım

Bu listede daha çok şarkı ve sanatçı yer alıyor, ancak yalnızca bu şarkılar bile bir insanın efsaneler arasında girmesini sağlayabilir. Buradan öncelikle Google’a, Aysel Gürel’i doodle yaptığı için teşekkür ediyorum. Sonrasında ise bütün bu güzel eserleri bizlere bırakan Aysel Gürel’e teşekkürlerimi sunuyorum. Işıklar içinde uyu Aysel abla. O zaman kapanışı da Aysel Abla'nın güzel bir şarkısı ile yapalım.