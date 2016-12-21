Google’ın Doodle’ını Yaptığı 21 Aralık Kışdönümü Nedir?

21 Aralık, Kuzey Yarımküre'de yaşanan en uzun gece ve kışın başlangıcı. Bugün Dünya'da birçok değişim yaşanacak, peki bunlar neler?

Bugün 21 Aralık, yani Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin tam olarak başladığı gün. Bu gece, yarımküremizdeki en uzun gece yaşanacak. Kuzey ve Güney Yarımküre’lerde işler tam tersi işliyor. Kuzey Kutup dairesinde 24 saat gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat gündüz yaşanacak. Güney Yarımküre’de ise en kısa gece yaz mevsimi başlayacak ve en kısa geride kalacak.

Tüm bunların nedeni Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesi ve Güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün ve 6 saatte tamamlaması. 21 Aralık günü Kuzey Yarımküre’de, güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43 derece ve 06 dakikalık bir açıyla gelir. Bu tarihte en uzun gece yaşanırken, yavaş yavaş geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge boyu görülür, bunlar kısalmaya başlar.

Saat uygulamasının değişmesinden dolayı güneş ışığından yeterince yararlanamadığımız ülkemiz için, bu gece özellikle önemli. Çünkü bu gece çok uzun olacak ve uyku dengemiz bozulabilir. Bu nedenle birden fazla alarm kurmakta fayda var!