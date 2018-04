Google'ın Dünya Günü İçin Hazırladığı Doodle'ın Tüm Detaylar

Özel günlerde hazırladığı Doodle'larla bu günler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan Google, bu sefer de Dünya Günü için bir tane hazırladı.

Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Özel günlerde hazırladığı Doodle'larıyla bize bu günleri hatırlatan Google, Dünya Günü'ne dikkat çekmek için de Doodle hazırladı. Google, ünlü İngiliz antropolog Dr. Jane Goodall tarafından hazırlanan mesaj niteliğinde bir videoyu Doodle olarak yayınladı.

Kısa bir animasyon olarak hazırlanan video, doğal ekosistemin mükemmelliğine ve bu ekosistemi bozmamamız gerektiğine dikkat çekiyor. Dr. Jane Goodall'ın Dünya Günü hakkında düşüncelerini de paylaştığı video, doğaya karşı duyarlılığımızı güçlendirmek için ciddi bir önem taşıyor.

"Doğayla uyum içinde yaşamaya karar vermek için Dünya Günü'nden daha uygun bir zaman düşünemiyorum." diyen Goodall, "Her birey önemlidir ve her bir birey gezegen üzerinde her gün bir etkiye sahiptir. Nasıl bir fark yaratacağımıza karar vermek bize kalmış." diyerek konuşmalarını tamamladı.