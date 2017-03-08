Google’ın Dünya Kadınlar Günü doodle’ındaki Türk Kadın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili özel bir doodle hazırlayan Google, doodle’ında dünya tarihine yön vermiş 13 kadına yer verdi. Onların arasında bir de Türk kadını yer alıyor.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü; emekçi kadınlarımızın, bizleri yetiştiren annelerimizin, kalbimizi fetheden eşlerimizin, görür görmez aşık olduğumuz ve dünyamızı daha da anlamlı hale getiren kadınların günü. Onlar hakkında ne söylesek okyanusta damla gibi kalır, aslında sadece 8 Mart değil her gün onların günü. Google da bizim hislerimize tercüman olarak, dünya tarihine yön vermiş bazı önemli kadınlar için özel bir doodle hazırladı.

Kendi dallarında birer efsane ve isimleri bundan yüzyıllar sonra da hatırlanacak olan 13 kadına yer veren Google, aralarına çoğumuzun fark etmemiş olacağını düşündüğüm bir de Türk kadınını ekledi: Türk arkeolojisine ve dünya literatürüne adını altın harflerle yazdıran Halet Çamlıbel. Onu pek hatırlamasak da Google unutmamış, Ağustos ayında doğan Çamlıbel için 17 Ağustos 2015’te özel bir doodle hazırlamıştı. 8 Mart 2017’de bu ismi tekrar hatırlatan Google, yer verdiği 12 kadının yanına Çamlıbel’i de ekledi. Şimdi bu kadınların kimler olduğuna bir bakalım:

Mısırlı pilot Lotfia ElNadi

Meksikalı ressam Frida Kahlo

Brezilyalı mimar Linda Bo Bardi ve Rus bilim kadını Olga Skorokhodova

İngiliz matematikçi Ada Lovelace, Hint dansçı Rukmini Devi Arundale, Arjantin'in ilk kadın fizikçisi Cecilia Grierson, Kore'nin ilk kadın avukatı ve hakimi Lee Tal-young, Fransız tenisçi Suzanne Lenglen.

Güney Afrikalı şarkıcı ve insan hakları aktivisiti Miriam Makeba, uzaydaki ilk kadın astronot Sally Ride ve İlk Türk kadın arkeolog Halet Çambel (en sağdaki).

Amerikalı gazeteci Ida Wells